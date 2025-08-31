Haberler

Çin’in Liman Kenti Tianjin’de Buluşma

ÇİN’DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos’ta Çin’in liman kenti Tianjin’de gerçekleşen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere bulundu. Pazar günü burada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir toplantı yaptı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Görüşme sırasında iki liderin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptığı bildiriyor. Bu toplantı, uluslararası işbirliğinin güçlenmesine yönelik önemli adımlar atılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu Yapıldı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonda, göçmen kaçakçılığına karışan 15 düzensiz göçmen ve iki şişme bot ele geçirildi. İki Türk organizatör tutuklandı.
Haberler

Yıldız Parkı, Düğün Fotoğrafçıları İçin İdeal

İstanbul Beşiktaş'taki Yıldız Parkı, evlenecek çiftler için gözde bir düğün fotoğrafı mekanı oldu. Tarihi kasırları ve doğal güzellikleri, özel anılar biriktirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.