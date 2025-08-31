Çin’in Liman Kenti Tianjin’de Buluşma

ÇİN’DE ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos’ta Çin’in liman kenti Tianjin’de gerçekleşen 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere bulundu. Pazar günü burada, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir toplantı yaptı.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Görüşme sırasında iki liderin, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptığı bildiriyor. Bu toplantı, uluslararası işbirliğinin güçlenmesine yönelik önemli adımlar atılması açısından büyük bir fırsat sunuyor.