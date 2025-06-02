Çin’in Mıknatıs Kısıtlamaları, Otomotivi Sarsıyor

ÇİN’İN İHRACAT KISITLAMALARI OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ SARSARKEN

Çin’in Nisan 2025 itibarıyla nadir toprak mıknatısları için uyguladığı ihracat kısıtlamaları, küresel otomotiv endüstrisini ciddi şekilde etkiliyor. Otomotiv İnovasyonu İttifakı, 9 Mayıs’ta Trump yönetimine yazdığı mektupta, bu mıknatısların sıkıntısının, önümüzdeki haftalarda ABD’deki otomobil fabrikalarının kapanmasına sebep olabileceği konusunda uyardı.

Nadir toprak mıknatısları, otomatik şanzımanlar, alternatörler, silecek motorları ve diğer kritik bileşenlerde kritik rol oynuyor. İttifak, “Bu elementlere güvenilir erişim olmazsa, otomotiv tedarikçileri üretim yapamaz. Bu, üretim hacimlerinin azalması veya montaj hatlarının tamamen durması anlamına gelebilir” yorumunda bulundu. Otomotiv Mühendisleri ve Araç Tedarikçileri Derneği de bu mektubu imzalayarak durumu ciddiye aldıklarını ifade etti.

ÇİN’İN YENİ KISITLAMALARI İHRACATI DÜŞÜRÜYOR

Çin, küresel nadir toprak mıknatıs işleme kapasitesinin %90’ından fazlasını kontrol ediyor. Nisan başında uygulanan yeni kurallar, ihracatçıların Pekin’den lisans almasını zorunlu hale getirdi. Ancak bu süreç, belirsizlikler ve yüzlerce sayfalık evrak ile zorlu bir hale geliyor. Sonuç olarak, Nisan ayında Çin’den yapılan nadir toprak mıknatıs ihracatı yarı yarıya düştü.

Volkswagen’in bazı tedarikçileri gerekli lisansları alabilse de, Hintli otomobil üreticileri henüz lisans alamadı ve Haziran başında üretimi durdurma riskiyle karşı karşıya. Alman Bosch, tedarikçilerinin bu karmaşık ve zaman alıcı lisans süreçlerinden şikayetçi olduğunu belirtti.

ABD’DEN ÇİN’E SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs’ta Truth Social platformunda, Çin’i tarifeler ve ticaret kısıtlamalarını geçici olarak kaldırmayı öngören bir anlaşmayı ihlal etmekle suçladı: “Çin, bazıları için şaşırtıcı olmayacak şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etti.”

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’in nadir toprak mıknatıs ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini, ancak yeterince hızlı hareket etmediğini söyledi: “Bu kritik minerallerin bazıları söz verildiği şekilde akmıyor.” Hazine Bakanı Scott Bessent ve Greer, bu ay Cenevre’de Çinli yetkililerle konuyu görüştü, ancak ilerleme sağlanamıyor.

TİCARET SAVAŞI VE MİSİLLEME RİSKİ

Çin’in Washington Büyükelçiliği, ihracat kontrollerini kötüye kullanan tarafın ABD olduğunu, özellikle yarı iletken sektöründe bunun görüldüğünü savundu. Görüşmelere yakın bir ABD’li yetkili, Cenevre’de yapılan görüşmelerin yalnızca tarifeler ve Çin’in karşı önlemlerine odaklandığını, ABD’nin ihraç kontrollerinin anlaşmanın parçası olmadığını belirtti. Ancak Pekin’in lisans süreçlerini yavaşlatması, Washington’un misilleme olarak yeni ihracat kısıtlamaları getirebileceği endişesini doğuruyor.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Türkiye’de otomotiv sektörü, küresel tedarik zincirlerine bağımlı olduğu için bu krizden olumsuz etkilenebiliyor. Ford Otosan, TOGG, Toyota Türkiye ve Hyundai Assan gibi üreticiler, nadir toprak mıknatısları kullanan bileşenleri ithal ediyor. Çin’den gelen sevkiyatların kesintiye uğraması, Türkiye’deki üretim hatlarında gecikmelere veya maliyet artışlarına yol açabiliyor. Ayrıca, TOGG’un elektrikli araç üretiminde kullandığı mıknatıslar bu kıtlıktan doğrudan etkileniyor.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Otomotiv İnovasyonu İttifakı CEO’su John Bozzella ve MEMA CEO’su Bill Long, sorunun hâlâ çözülmediğini ve endişe verici olduğunu vurguladı. Ancak Trump yönetiminin konuya üst düzey müdahalesine minnettar olduklarını ifade ettiler. Uzun vadede ABD ve müttefikleri, nadir toprak tedarik zincirini çeşitlendirmek için çalışıyor. Örneğin, MP Materials 2025 sonuna kadar Teksas’ta 1.000 ton neodimyum mıknatıs üretecek, bu da Çin’in 2018’deki toplam 138.000 tonluk üretiminin yalnızca %1’ine denk geliyor. Tesla ise nadir toprak kullanımını %25 oranında azalttığını ve gelecekte tamamen kaldırmayı düşündüğünü açıkladı.