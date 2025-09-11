Haberler

Çin’in Otomobil Sektörü Büyüyor

ÇİN OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE KAYDEDİLEN BÜYÜME

Çin, ağustos ayında otomobil üretim ve satışlarında gözlemlenen çift haneli artışla istikrarlı bir büyüme göstermeye devam ediyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin yayımladığı verilere göre, ocak-ağustos döneminde yapılan toplam otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla yaklaşık 21,13 milyon adede ulaşmış durumda.

SATIŞLARDAKİ ARTISIN SEBEPLERİ

Satışlardaki söz konusu artış oranı, ocak-temmuz dönemine göre 0,6 yüzde puanlık bir yükseliş gösteriyor. Bu artış, sektörün büyüme potansiyelini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Lansmanı Gerçekleşti

Bakan Murat Kurum, ülke genelinde uygulanacak faizsiz konut, iş yeri ve araç edinim programının tanıtımını gerçekleştirdi.
Haberler

“Veliaht” Aile İlişkileri ve Rekabeti Anlatıyor

Perşembe akşamı Show TV'de başlayacak "Veliaht" dizisi, etkileyici hikayesi ve prodüksiyonu ile izleyicileri heyecanlandırmayı hedefliyor. Şimdi gözler dizinin oyuncularında ve karakterlerinde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.