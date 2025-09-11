Çin’in Otomobil Sektörü Büyüyor

ÇİN OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE KAYDEDİLEN BÜYÜME

Çin, ağustos ayında otomobil üretim ve satışlarında gözlemlenen çift haneli artışla istikrarlı bir büyüme göstermeye devam ediyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin yayımladığı verilere göre, ocak-ağustos döneminde yapılan toplam otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla yaklaşık 21,13 milyon adede ulaşmış durumda.

SATIŞLARDAKİ ARTISIN SEBEPLERİ

Satışlardaki söz konusu artış oranı, ocak-temmuz dönemine göre 0,6 yüzde puanlık bir yükseliş gösteriyor. Bu artış, sektörün büyüme potansiyelini ortaya koyan önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.