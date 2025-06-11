Çin’İn Otomobil Üretimi Yüzde 12,7 Artış Gördü

OTOMOBİL ÜRETİMİ VE SATIŞLARINDA ÇİF HANELİ ARTISLAR

Çin’in otomobil üretimi ve satışları, 2023 yılının ilk beş ayında çift haneli artışlar göstererek, ülkedeki tüketim canlılığını gözler önüne seriyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin (CAAM) açıkladığı verilere göre, otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 12,83 milyon adede, satışlar ise yüzde 10,9 artışla 12,75 milyon adede ulaştı. Bu veriler, özellikle yeni enerjili araçların (NEV) önemli katkısıyla şekilleniyor.

YENİ ENERJİLİ ARAÇLARDAKİ BÜYÜME

Yeni enerjili araçların üretimi ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 artış göstererek 5,7 milyon adede yükseldi. Satışlar da yüzde 44’lük bir büyümeyle 5,61 milyon adet olarak gerçekleşti. NEV’ler, bu dönemde Çin’deki toplam yeni araç satışlarının yüzde 44’ünü oluşturdu. CAAM’a göre, istikrarlı ekonomik büyüme, tüketim mallarına yönelik takas programı ve otomobil üreticilerinin yeni modelleri piyasaya sürmesi gibi birçok faktör, otomobil pazarında canlılık yarattı.

TÜKETİM CANLANDIRMA ÇABALARI

Çin, tüketimi canlandırma çabaları kapsamında ocak ayında takas programını genişletti. Böylece daha fazla binek aracın bu programa dahil edilmesi sağlandı. Bu program, ekipman yenileme ve tüketim malları takası aracılığıyla iç talebi artırmayı ve ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, Çin’in otomobil ihracatı yılın ilk beş ayında yüzde 7,9 artarak 2,49 milyon adede ulaştı. Yeni enerjili araç ihracatı ise yüzde 64,6 artarak 855.000 adede çıktı.