Çin’in Rusya’ya Desteği Tehdit Oluşturuyor

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN ÇİN’İN RUSYA’YA DESTEĞİNE TEPKİ

Avrupa Birliği (AB), Çin’in Rusya’ya sağladığı “maddi ve diplomatik” desteğin, Avrupa’nın güvenliğine “doğrudan tehdit” oluşturduğunu bildirdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Tokyo merkezli Kyodo ajansına yazılı mülakatta Çin’in son dönemde Rusya’ya sağladığı desteğe yönelik duyduğu endişeleri aktardı.

BORRELL’DEN AÇIKLAMALAR

Borrell, “Çin’in büyük miktarda çift kullanımlı mal ve ürün ihracatını artırması, Rusya’nın askeri-endüstriyel üssünün kurulmasına önemli ölçüde yardımcı oluyor” diyerek, bu desteğin, Avrupa’nın güvenliğinde bir risk oluşturduğunu vurguladı. Bu durum, AB’nin Çin’in bu tür desteklerine dikkat etmesi gerektiğini ortaya koyuyor.