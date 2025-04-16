Çin’in Sanayi Üretimi Yüzde 6,5 Arttı

ÇİN’İN SANAYİ ÜRETİMİ ARTIYOR

Çin’in katma değerli sanayi üretimi, 2025’in ilk çeyreğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,5 artış gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun çarşamba günü paylaştığı veriler, büyüme oranının ilk iki ayda kaydedilen yüzde 5,9’luk artışa göre hızlandığını gösteriyor.

BÜYÜME MART AYINDA DA SÜRÜYOR

Mart ayında sanayi üretimi, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 oranında bir artış yaşadı. Sanayi üretimiyle ilgili bu veriler, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.