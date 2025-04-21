Çin’in Toptan Ve Perakende Sektörleri Gelişiyor

ÇİN TİCARET BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMALAR

Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin toptan ve perakende sektörlerinin 2025 yılının ilk üç ayında önemli bir ivme kazandığını ve bu durumun iç talebin genişlemesine güçlü bir destek sağladığını aktarıyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre, ocak-mart döneminde toptan ve perakende ticaretinin katma değeri bir önceki yıla kıyasla yüzde 5,8 artarak 3,3 trilyon yuana (yaklaşık 457,98 milyar ABD doları) ulaştı. Bu değer, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 10,4’ünü oluşturuyor.

EMTİA PİYASALARI VERİLERİ

Ayrıca, aynı dönem içerisinde toptan satış sektöründeki temel emtia piyasalarının işlem hacminin 1,3 trilyon yuana ulaştığı belirtiliyor. Endüstriyel tüketim malları piyasalarının işlem hacmi de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artış gösterdi. Öte yandan, perakende sektöründe mal satışları ilk çeyrekte geçen yıla oranla yüzde 4,6 artarak 11 trilyon yuana çıkmış durumda.

TÜKETİM MALLARI SATIŞI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Çin’deki tüketim malları takas programı kapsamında 2025 yılında satılan yeni ev aletlerinin sayısının yaklaşık 100,35 milyon olduğu, bunun 40 milyondan fazlasının 2025’te gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu durum, tüketimin artışına katkı sağlıyor.