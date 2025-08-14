Çin’in Türkiye ile işbirliği güçleniyor

ÇİN’İN KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ’NE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Cumhuriyet gazetesinin internet sayfasında yayımlanan köşe yazısında, Kuşak ve Yol Girişimi’nin hedeflerini ve küresel etkisini anlattı. Jiang, “Kuşak ve Yol Girişimi” başlıklı yazısında şu sözleri kullandı: “2013 yılında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından Kuşak ve Yol Girişimi ortaya konmuştur. Bağlantısallığa odaklanan Kuşak ve Yol Girişimi, coğrafi sınırları aşarak farklı kültürleri bir araya getirip kalkınma gereksinimlerini bütüncül biçimde karşılamış; böylelikle günümüz dünyasında en çok ilgi gören uluslararası kamu ürünü ve en büyük ölçekli uluslararası işbirliği platformu haline gelmiştir.” Kuşak ve Yol Girişimi, son 12 yılda küresel çapta giderek daha fazla destek almış ve dünya ülkelerinin ortak kalkınmasını teşvik eden güçlü bir motor haline gelmiştir. Jiang, “Bugün itibarıyla Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde gerçekleşen işbirliğinden 150’den fazla ülke faydalanmış, 30’dan fazla alanda çok taraflı işbirliği platformu kurulmuş, pek çok simgesel büyük proje ile halkın faydasına olan küçük ve güzel projeler başarıyla hayata geçirilmiştir ve tüm ülkelerin ekonomik kalkınmasına ve halklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.” şeklinde belirtti.

TÜRKİYE İLE İKİLİ İŞBİRLİĞİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Türkiye, Kuşak ve Yol çerçevesinde Çin ile hükümetler arası işbirliği anlaşması imzalayan ilk ülkelerden biri olmuştur. İki ülkenin kalkınma stratejilerinin hızlı entegrasyonu ile ikili işbirliği oldukça verimli sonuçlar doğurmuştur. Jiang, “Kuşak ve Yol Girişimi’nin Türkiye’nin Orta Koridor Planı’yla uyumlaştırılmasına ilişkin çalışma grubunun ilk toplantısı başarıyla gerçekleştirilmiştir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, iki ülke arasındaki yolcu seferi hakkının büyük oranda artırıldığı, ilk Çin-Avrupa yük treninin Türkiye’ye ulaştığı ve geçen yıl Türkiye’nin en büyük ikinci ticaret ortağı konumuna yükseldiğini de belirtti. Bu yılın ilk yarısında ikili ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.13 oranında artış gösterdiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye’de resmi RMB Takas Bankası kurulacağı ve geçen yıl 410 bine yakın Çinli turistin Türkiye’yi ziyaret ettiği, bu yılın ilk yarısında sayının 190 bini aştığı dikkat çekti.

Jiang, Kuşak ve Yol Girişimi’nin Türkiye dahil güzergahındaki tüm ülkelere fayda sağlayarak halk için Refah Yolu’nu açtığını vurguladı. Çin, gelişmekte olan ülkelerle yatırım ve finansman işbirliğini, uluslararası kurallar ve piyasa ilkeleri ışığında sürdürmekte ve bu durumun ilgili ülkelerin finansal açığını kapatması açısından olumlu bir yanıt bulduğunu sözlerine ekledi. Jiang, “Bazı ülkeler tarafından iddia edilen ‘borç tuzağı’ söylemi tamamen asılsızdır.” dedi. Düşüncelerine göre, gelişmekte olan ülkelerin başlıca alacaklıları, bu söylemi yaymaya çalışan Batılı ülkeler ve finansal kuruluşlar olmaktadır. Kuşak ve Yol Girişimi’nin tüm ülkelere önemli kalkınma fırsatları sunduğunu ve işbirliği yolunu açtığını belirtti. Girişimin, ekonomik entegrasyonu, kalkınma sinerjisini ve sonuçların paylaşımını teşvik ettiğini ifade etti.

YEŞİL KALKINMA VURGUSU

Jiang, Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesindeki işbirliklerinin daha yüksek kalitede ilerlemesi için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti. İki ülke arasında karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin derinleşmesi gerektiğinin altını çizen Jiang, Çin’in “insan ve doğanın uyum içinde bir arada yaşaması” felsefesiyle Kuşak ve Yol’u geliştirdiğini ve yeşil kalkınmayı teşvik ettiğini belirtmiştir. Türkiye’deki Çinli firmaların, güneş enerjisi ve temiz enerji projelerine etkin biçimde katıldığını da sözlerine ekledi. Jiang, “Salgın ve deprem gibi zorluklar karşısında Çinli firmalar destek olmuş ve büyük takdir toplamıştır.” açıklamasını yaptı.