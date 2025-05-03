Çin’in Uçakları, Yapay Zeka Kullanıyor

YENİ NESİL SAVAŞ UÇAKLARINDA YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Çin, yeni nesil savaş uçaklarının araştırma ve geliştirme sürecinde ChatGPT ve DeepSeek gibi büyük dil modellerini kullanıyor. Şınyang Hava Aracı Tasarım Enstitüsü’nün Baş Tasarımcısı Vang Yongçing, Chinanews.com internet sitesine verdiği mülakatta, yeni nesil savaş uçağı teknolojilerinin geliştirilmesinde yapay zekadan etkin şekilde yararlandıklarını aktardı. Vang, ChatGPT ve DeepSeek gibi büyük dil modellerinin pratik ihtiyaçlara yönelik karmaşık sorunların analizi ve çözümünde kullanımı için derin bir araştırma süreci yürüttüklerini belirtti.

YAPAY ZEKANIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Vang, bu teknolojinin şimdiden uygulamalar, yeni fikirler ve yaklaşımlar geliştirme açısından umut vadeden sonuçlar sağladığını ifade etti. Yapay zekanın, araştırmacıları meşakkatli gözden geçirme görevlerinden kurtarıp, daha önem arz eden konulara odaklanmalarını sağladığını vurguladı. “Bu çok önemli bir adım, havacılık ve uzay araştırmalarının gelecek doğrultusuna işaret ediyor.” dedi. Şınyang Hava Aracı Tasarım Enstitüsü, Çin Donanması için üretilen çok rollü J-15 ve Çin Hava Kuvvetleri için geliştirilen 5. nesil hayalet savaş uçağı J-35’i geliştirmişti. Aynı zamanda, enstitünün geliştirdiği iddia edilen 6. nesil savaş uçağı J-50’nin gayri resmi deneme uçuşlarına dair görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

DEEPSEEK’İN GELİŞİMİ

DeepSeek, Çin’de High-Flyer Quant yatırım fonunun desteğiyle, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çiple geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek V3’ü 26 Aralık 2024’te, R1’i ise 20 Ocak’ta piyasaya sürdü. Dünya çapında hızla yaygınlaşmaya başlayan bu yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT’yi geride bırakarak, en çok indirilen yapay zeka uygulaması oldu. Düşük maliyetli bir yapay zeka modeli geliştiren Çinli şirket, başta ABD olmak üzere Batılı firmaların sektördeki hakimiyetine ve bu alandaki büyük harcamalarına dair kaygıları artırdı. Bu durum, küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısı oluşturdu.