Çin’in Yatırımları Ekonomik Büyümeyi Destekliyor

ÇİN’İN EKONOMİK BÜYÜMESİ VE KÜRESEL GÜÇ KONUMU

İstanbul, 23 Mart — Uluslararası ilişkiler alanında uzman olan Prof. Dr. Hüseyin Bağcı, Çin’in yapay zeka, yeşil enerji ve küresel ortaklıklar konusundaki yatırımlarının, ülkenin küresel ekonomideki baskın gücünü pekiştirdiğini söylüyor. Prof. Dr. Bağcı, aynı zamanda Ankara Küresel Danışma Grubu’nun kurucularından biridir. Kısa bir süre önce verdiği bir söyleşide, “Çin’de güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve elektrikli araçlar gibi yeşil endüstrilerin gelişimi, uluslararası ekonomi ve endüstriyel kalkınma için devrim niteliğinde” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Prof. Dr. Bağcı, Çin’in DeepSeek gibi yapay zeka projelerine önemli yatırımlar yaptığını ve bu girişimlerin, ülkenin modernizasyon stratejisi ve endüstriyel güncellemelerinde kritik bir rol oynadığını belirtti. Bu yatırımlar, Çin’in sürekli teknolojik yenilik ve büyüme için gelecekteki konumunu şekillendiriyor. Bağcı, Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki birçok ülkenin, Çin’in hızlı gelişimini dikkatle izlediğini ifade ederek, “Çin’in modernleşmesi benzersiz bir yol izliyor” şeklinde konuştu.

KÜRESEL KALKINMAYA KATKILAR

Bağcı, Çin’in teknolojik ilerlemeleri dışında, küresel kalkınmaya artan katkılarından da söz etti. Özellikle Küresel Güney ülkeleri başta olmak üzere, diğer dünya ülkelerine ekonomik ve mali yardımlarda bulunduğunu vurguladı. Çin’in ekonomik istikrarının sadece kendi büyümesine yardımcı olmamakla kalmayıp, aynı zamanda enerji ve bölgesel çatışmalar gibi küresel zorluklara çözüm bulmada kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. “Çin ekonomisi için ne kadar istikrarlı ekonomik büyüme söz konusu olursa, bunun uluslararası enerji krizi ve farklı bölgelerdeki çatışmalar üzerinde de o kadar çok olumlu etkisi olur,” diye ekledi.