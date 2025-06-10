Çin, İngiltere’nin Raporuna Tepki Gösterdi

BÜYÜK TEPKİ: ÇİN’DEN İNGILTERE’YE CEVAP

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, yakın zamanda yayımlanan stratejik savunma değerlendirme raporu vesilesiyle İngiltere’ye karşı sert eleştirilerde bulundu. Jiang, basın toplantısında İngiltere hükümetinin hazırladığı raporu değerlendirerek, bu tür açıklamaların sözde “Çin tehdidi” algısını artırdığını belirtti.

Jiang, Çin’in barışa dayalı kalkınmaya bağlı kaldığını ve politikalarının savunma temelli olduğunu vurguladı. Asya Pasifik bölgesinde güvenliği her zaman koruduklarını, güvenliği inşa ettiklerini ve güvenliğe katkıda bulunduklarını ifade etti.

Jiang, İngiltere’ye doğru bir Çin algısı geliştirerek, Çin’in askeri gelişimine dair nesnel ve rasyonel bir bakış açısına sahip olması çağrısında bulundu. Ayrıca, İngiltere tarafının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için daha yapıcı adımlar atması gerektiğini de sözlerine ekledi.