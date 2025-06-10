Haberler

Çin, İngiltere’nin Raporuna Tepki Gösterdi

BÜYÜK TEPKİ: ÇİN’DEN İNGILTERE’YE CEVAP

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, yakın zamanda yayımlanan stratejik savunma değerlendirme raporu vesilesiyle İngiltere’ye karşı sert eleştirilerde bulundu. Jiang, basın toplantısında İngiltere hükümetinin hazırladığı raporu değerlendirerek, bu tür açıklamaların sözde “Çin tehdidi” algısını artırdığını belirtti.

Jiang, Çin’in barışa dayalı kalkınmaya bağlı kaldığını ve politikalarının savunma temelli olduğunu vurguladı. Asya Pasifik bölgesinde güvenliği her zaman koruduklarını, güvenliği inşa ettiklerini ve güvenliğe katkıda bulunduklarını ifade etti.

Jiang, İngiltere’ye doğru bir Çin algısı geliştirerek, Çin’in askeri gelişimine dair nesnel ve rasyonel bir bakış açısına sahip olması çağrısında bulundu. Ayrıca, İngiltere tarafının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi için daha yapıcı adımlar atması gerektiğini de sözlerine ekledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Survivor 2025 Tüm Star İlgi Çekiyor

Survivor All Star 2025, Mavi ve Kırmızı takımların kadrolarıyla dikkat çekiyor. Yarışmacılar, iddialı sloganlarıyla izleyicilerin ilgisini kazanmayı başardı. Yayın detayları için izleme linkleri verildi.
Haberler

Olay, Geçen Yıl 21 Temmuz’da Gerçekleşti. İzzet Demir, Sidar’ı Bıçakladı. Şimşek, Hastanede Kurtarılamadı. İzzet Demir, Tutuklandı. Dava Devam Ediyor. Mahkeme Duruşmayı Erteledi

Bayraklı'da dini nikahla yaşayan İzzet Demir, birlikte olduğu Sidar Şimşek'i av bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.