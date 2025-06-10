Çin, İngiltere’ye Şeffaflık Çağrısı Yaptı

ÇİN SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN BRİTANYA’YA SERT CEVAP

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda İngiltere’yi hedef alan bir rapor nedeniyle sert eleştirilerde bulundu. Jiang, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında İngiltere hükümeti tarafından yayımlanan bu raporu değerlendirdi.

ÇİN’İN SAVUNMA POLİTİKASI VE ALGI ÇAĞRISI

Jiang, barışa dayalı kalkınma anlayışlarının ve doğası itibarıyla savunma amaçlı bir ulusal savunma politikası izlediklerinin altını çizdi. Asya Pasifik bölgesinde sürekli olarak güvenliği sağladıklarını belirten Jiang, “güvenliği inşa ediyoruz ve güvenliğe katkıda bulunuyoruz” dedi. Ayrıca İngiltere tarafına doğru bir Çin algısı geliştirmesi ve sözde “Çin tehdidi” algısını yaymaktan kaçınması gerektiğini bildirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME ÇAĞRISI

Jiang, İngiltere’nin iki ülke ve iki ordu arasındaki ilişkilerin gelişimini destekleyecek daha somut çabalar sergilemesi gerektiğini sözlerine ekledi. Bu çağrı, iki taraf arasındaki iletişimin güçlenmesine yönelik bir temel oluşturmayı hedefliyor.