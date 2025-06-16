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Çin, İran Ve İsrail’e Çağrıda Bulundu

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN ÇAĞRISI

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran ve İsrail’e gerilimi azaltacak adımlar atma çağrısında bulundu. Bakanlık Sözcüsü Guo Jiakun, bugün yaptığı basın toplantısında Orta Doğu’daki güncel durumu değerlendirdi. Guo, İran ve İsrail’e bölgedeki istikrarsızlığı önlemek için tansiyonun yükselmesini engelleyecek somut önlemler almaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu durumu çözmek için diyalog ve müzakere yoluna dönmeleri yönünde uygun koşullar yaratmaları gerektiğini vurguladı.

ÇİN’İN KONUYLA İLGİSİ

Guo, Çin’in bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini önlemek için tüm taraflarla temas ve iş birliğini sürdüreceğini ifade etti. Bu bağlamda, ülkesinin barış müzakerelerini teşvik etmeye devam edeceğini söyledi. Çin, Orta Doğu’daki istikrarı korumak için aktif bir rol almayı hedefliyor.

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