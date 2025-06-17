Çin, İran ve İsrail’le Temas Kuruyor

ÇİN, İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ GERİLİMİ DİYALOGLA GİDERMEK İSTİYOR

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, İran ile İsrail arasında ortaya çıkan gerilimin ardından, Çin’in ateşkesi sağlamak ve durumu sakinleştirmek için tüm taraflarla yakın ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Bugün gerçekleşen basın toplantısında, Guo, çatışmanın başlangıcından itibaren Çin’in sürdürdüğü diplomatik çabalarla ilgili soruları cevapladı.

ÇİN’İN TUTUMU VE DİPLOMASİK GİRİŞİMLERİ

Guo, Çin’in tutumunun kesin olduğunu vurguladı ve “Güç kullanımı, kalıcı barış getirmez. Uluslararası ihtilaflar ancak diyalog ve istişare yoluyla çözülebilir” dedi. Bu ifadeleriyle Çin’in, sorunların çözümünde diplomatik yolları önceliklendirdiğini açıkladı. Ayrıca, tüm tarafların meşru güvenlik endişelerinin ancak ortak güvenlik anlayışı benimsenerek çözülebileceğine dikkat çekti.

BARIŞ VE DİYALOG ÇAĞRILARI DEVAM EDECEK

Guo, Çin’in bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla barış ve diyalog çağrılarına devam edeceğini ifade etti. Tüm taraflarla iletişim kurma kararlılıklarının altını çizen Guo, bu süreçte aktif rol almayı sürdürdüklerini belirtti.