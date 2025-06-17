Çin, İsrail’i Terk Etmeleri Gerektiğini Duyurdu

ÇİN’DEN İSRAİL UYARISI

Çin, İsrail ile İran arasındaki artan çatışmaların güvenlik koşullarını olumsuz etkilemesi nedeniyle vatandaşlarına İsrail’i terk etmeleri konusunda uyarı yaptı. Çin’in Tel Aviv Büyükelçiliği, sosyal medya platformu üzerinden vatandaşları için bir güvenlik uyarısı paylaştı. Uyarıda, “Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor” denildi.

CITASIZ KAÇIŞ İMKANLARI

Büyükelçilik, vatandaşlarına, İsrail hava sahasının kapalı olduğu durum nedeniyle Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını önerdi. Bu durum, olası güvenlik risklerine karşı dikkate alınması gereken bir konu olarak ön plana çıkıyor. Mücadeleye dahil olan tarafların artış göstermesi, kaçış yollarına dair endişeleri artırıyor.