ÇİN, İSRAİL’in Eylemlerini Kınadı

ÇİN’DEN İSRAİL’E KINAMA

Çin’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail’in İran’a yönelik egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğü ihlallerini kınadıklarını ifade etti. Fu Cong, İsrail’in tüm tehlikeli askeri eylemlerini derhal durdurması gerektiğini belirtti. Başkent New York’ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin acil toplantısında konuşan Fu Cong, İran’a yönelik yapılan saldırılara dikkat çekti.

ANLAŞMAZLIKLARI ÇÖZME ÇAĞRISI

Fu Cong, konuşmasında, “Çin, anlaşmazlıkların körüklenmesine ve çatışmaların genişlemesine karşıdır” dedi. İsrail’in askeri eylemlerinin ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda derin bir endişe taşıdıklarını ifade eden Fu Cong, “İsrail’in tüm tehlikeli askeri faaliyetlerini hemen durdurmasını” talep etti. Ayrıca, ilgili tüm tarafların BM Şartı’na ve uluslararası hukuka bağlı kalmaları gerektiğinin altını çizerek, anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne vurgu yaptı.

İRAN NÜKLEER MESELESİNE DİKKAT

Fu Cong, mevcut durumun İran nükleer müzakereleri üzerindeki olumsuz etkilerinden endişe duyduklarını dile getirirken, “Çin, İran nükleer sorununun diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesini destekliyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca askeri yöntemler, yasa dışı tek taraflı yaptırımlar ve barışçıl amaçlı nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı duruş sergilediklerini vurguladı. Fu Cong, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na taraf olan İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini de belirtti.