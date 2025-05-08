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Çin, İzinsiz Giriş Yapan Tekneyi Uzaklaştırdı

DİAOUY DAO KARASULARINA İZİNSİZ GİRİŞ YAPAN JAPAN BALIKÇI TEKNESİ UZAKLAŞTIRILDI

Çin Sahil Güvenlik Sözcüsü Liu Dejun, Diaoyu Dao karasularına izinsiz giren Japonya’ya ait bir balıkçı teknesinin bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Liu, perşembe günü gerçekleştirdiği açıklamada, çarşamba ve perşembe günleri arasında bölgede izinsiz şekilde bulunan tekneye karşı yasalara uygun olarak gerekli kontrol önlemlerinin alındığını, uyarıların yapıldığını ve teknenin bölgeden çıkartıldığını belirtti.

Liu, Diaoyu Dao ve ona bağlı adaların Çin’in topraklarının bir parçası olduğunun altını çizdi. Japonya’ya, bu sulardaki tüm yasadışı eylemlerini derhal durdurması konusunda çağrıda bulundu. Liu, “Çin Sahil Güvenliği, Çin’in toprak egemenliğini ve denizcilik hak ile çıkarlarını korumak üzere Diaoyu Dao karasularında kolluk faaliyetleri yürütmeye devam edecektir” diye konuştu.

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