Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Resepsiyon Düzenledi

ETKİNLİKLERİN AMACI

BEİJİNG, 3 Eylül — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japon saldırganlığına karşı halk direnişinin ve faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir resepsiyon düzenliyor. Bu önemli etkinlikte, dünya genelinden birçok yabancı ülke lideri de yer alıyor.

ULUSLARARASI KATILIM

Xi’nin gerçekleştirdiği konuşma ile etkinliğin uluslararası boyutu güçleniyor. Farklı ülkelerden liderlerin katılması, bu özel anma gününün global anlamda da dikkate alındığını gösteriyor.

ÖNEMLİ

Çanakkale’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı, 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu ve 62 gram metamfetamin bulundu.
Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Yazgan Göreve Başladı

Fatma Ceren Yazgan, Hollanda'daki Kral Willem Alexander'e güven mektubunu sunarak Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi görevine resmen başladı. Törende büyükelçilik ekibiyle fotoğraf çektirdi.

