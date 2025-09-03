Çin, Japon Saldırganlığına Karşı Resepsiyon Düzenledi

ETKİNLİKLERİN AMACI

BEİJİNG, 3 Eylül — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Japon saldırganlığına karşı halk direnişinin ve faşizme karşı dünya savaşında elde edilen zaferin 80. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bir resepsiyon düzenliyor. Bu önemli etkinlikte, dünya genelinden birçok yabancı ülke lideri de yer alıyor.

ULUSLARARASI KATILIM

Xi’nin gerçekleştirdiği konuşma ile etkinliğin uluslararası boyutu güçleniyor. Farklı ülkelerden liderlerin katılması, bu özel anma gününün global anlamda da dikkate alındığını gösteriyor.