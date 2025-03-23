Çin-Japonya Ekonomik Diyalogunda İşbirliği Sözü Verildi

TOPLANTIDA KATILIMCILAR

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi ile Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Tokyo’da gerçekleştirilen 6. Çin-Japonya Üst Düzey Ekonomik Diyalog Toplantısı’na eş başkanlık yaptı. Toplantı, 23 Mart Cumartesi günü yapıldı ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini derinleştirme taahhüdü ortaya kondu.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI

Taraflar, iki ülkenin liderlerinin ulaştığı önemli mutabakatı hayata geçirme, Çin ve Japonya arasındaki stratejik ilişkinin ekonomik boyutunu güçlendirme ve yeni dönem ihtiyaçlarını karşılayacak yapıcı ve istikrarlı ekonomik ticari ilişkiler kurma yönünde birlikte çalışma kararı aldı. Toplantıda yeşil kalkınma, çevre koruma, yaşlı bakım hizmetleri, hizmet ticareti, gıda güvenliği, tedarik zincirleri ve fikri mülkiyetin korunması gibi alanlarda işbirliği sağlamak amacıyla 20 başlıkta anlaşmaya varıldı.

İki taraf, çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapma konusunda birbirlerine destek verme taahhüdünde bulundu ve çeşitli düzeylerde istişare ve diyalog toplantıları düzenleme kararı aldı. Ayrıca, 7. Çin-Japonya Üst Düzey Ekonomik Diyalog Toplantısı’nın uygun bir zamanda Çin’de yapılması konusunda mutabakata varıldı.