Çin-Kamboçya Kauçuk Üssü Resmen Açıldı

ÇİN-KAMBOÇYA KAÇUK ÜRETİM ÜSSÜ AÇILDI

Nanning, 9 Mayıs — Çin-Kamboçya Kauçuk Üretim Üssü, Çin’in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi’nin merkezi Nanning’de resmi olarak açıldı. Perşembe günü gerçekleştirilen açılış, Güneydoğu Asya ile endüstriyel işbirliğini ve sınır ötesi ticareti geliştirmek amacıyla tasarlandı. Nanning kapsamlı gümrük bölgesinde inşa edilen 7.500 metrekare büyüklüğündeki tesiste, yıllık 24.000 ton kapasiteye sahip kauçuk karıştırma hattı, Ar-Ge merkezi ve depo yer alıyor. Proje, Kamboçya ve Tayland’dan gelen yatırımcıların desteklediği bir girişim olarak öne çıkıyor. Teknik destek ve yerinde yönetim, Tayland’dan gelen bir uzman ekip aracılığıyla sağlanıyor.

YILLIK ENDÜSTRİYEL ÇIKTI HEDEFİ

2026 yılına kadar üssün yıllık 1,08 milyar yuan (yaklaşık 149,8 milyon ABD doları) değerinde endüstriyel çıktı üretmesi, tahmini vergi katkısının ise 54 milyon yuanı geçmesi bekleniyor. Nanning Belediye Başkan Yardımcısı Zhong Hong, projenin planlamadan açılış aşamasına sadece 79 günde geçtiğini ve bu durumun kentin ASEAN yatırımlarını kolaylaştırmadaki kararlılığını gösterdiğini ifade ediyor. Zhong, ayrıca üssün kauçuk işleme ve ASEAN pazarlarıyla emtia ticareti için stratejik bir merkez olarak konumlandığını da vurguladı.

ASEAN TİCARETİ ARTIYOR

Bu yılın ilk çeyreğinde ASEAN ülkeleri, toplam ticaret hacminde bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artış göstererek 1,71 trilyon yuana ulaştı. Çin’in toplam ticaret değerinin yüzde 16,6’sını oluşturan ASEAN, ülkenin en büyük ticaret ortağı olma konumunu sürdürüyor. Bu gelişmeler, bölgede ekonomik işbirliğinin dinamik bir şekilde ilerlediğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.