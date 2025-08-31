Çin, Kırgızistan’ı Destekleyeceklerini Belirtti

ÇİN CUMHURBAŞKANI’NDAN KIRGIZİSTAN’A DESTEK

Tianjin’de, 31 Ağustos (Xinhua) — Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kırgızistan’ın Shanghai İşbirliği Örgütü’ndeki dönem başkanlığını tam olarak destekleyeceklerini ifade etti. Guangxi, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne ve Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenlerine katılmak amacıyla bir araya geldi.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE TEMİZ ENERJİ VURGUSU

Xi, Kırgızistan’ın uluslararası ve bölgesel meselelerde daha aktif bir rol üstlenmesini desteklediklerini belirtti. Uluslararası sistemi, merkezinde Birleşmiş Milletler’in bulunduğu, koruma çabaları doğrultusunda Kırgızistan ile daha fazla işbirliği yapacaklarını söyledi. Ayrıca, tatbiki işbirliğini derinleştirmenin gerekliliğine dikkati çekti ve iki ülkenin temiz enerji ve yapay zeka gibi yükselmekte olan alanlarda işbirliğini genişletme çağrısında bulundu.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI’NIN YATIRIM YAPMA İSTEĞİ

Caparov ise, Çin’in deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirterek, bağlantı imkanları, temiz enerji, yapay zeka ve bilimsel ve teknik inovasyon gibi konularda işbirliğini derinleştirerek iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, ülkesinin Shanghai İşbirliği Örgütü’nün gelişimini desteklemek için Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye kararlı olduğunu da ekledi.

İKİ TARAF ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ BELGELERİ

Toplantıda, iki ülke arasında bağlantı imkanları, insan kaynakları, sivil havacılık ve alt ulusal işbirliği konularını kapsayan ikili belgeler imzalandı. Etkinliğe, Cai Qi, Wang Yi ve Chen Min’er gibi üst düzey Çinli liderler de katıldı.