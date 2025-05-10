Çin, Küba’nın Egemenliğini Destekliyor

ÇİN CUMHURBAŞKANI, KÜBA’NIN EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Moskova’da 10 Mayıs’ta gerçekleşen bir toplantıda, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küba’nın ulusal egemenliğini korumasını ve dış müdahale ile ablukalara karşı direnmesini kararlılıkla desteklediklerini ifade etti. Xi, Rusya’nın başkenti Moskova’da Sovyetler Birliği’nin Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda elde edilen zaferin 80. yıldönümü kutlamaları sırasında, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ile bir araya geldi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE DESTEK

Xi, Küba’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasını teşvik etme gayretlerini de desteklediklerini belirtti. İki ülkenin, BRICS ve Çin-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu Forumu gibi yapılar aracılığıyla, Küresel Güney’in önemli üyeleri olarak iş birliğini artırmaları gerektiğini dile getirdi. Ortaklaşıp güç siyaseti ve tek taraflı zorbalığa itiraz etmeleri, uluslararası eşitlik ve adalete katkı sağlamaları gerektiğini vurguladı. 2023 yılı, Çin ile Küba arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu yılın 65. yıldönümü olarak dikkat çekerek, dostluklarını daha da pekiştirmek istediklerini belirtti.

DIaz-CANEL’İN AÇIKLAMALARI VE ORTAK HEDEFLER

Diaz-Canel, Çin ile yakın dost ve kardeş bir ülke olduklarını vurgulayarak, Küba’nın ekonomik ve sosyal kalkınmasına sağladığı destekten dolayı minnettarlıklarını ifade etti. Küba tarafı, tek Çin ilkesine sadık kalmaya kararlı olduğunu belirtti. Ayrıca, ikili ilişkileri geliştirmek için karşılıklı fayda sağlayan iş birliğini güçlendirmeye, halklar arası etkileşimi artırmaya ve uluslararası konu ve sorunlarda iş birliğini teşvik etmeye istekli olduklarını belirtti. Diaz-Canel, Çin’in önerdiği üç önemli küresel inisiyatifi desteklediklerini ve tek taraflılık ile korumacılığa karşı durarak, uluslararası toplumun ortak çıkarlarını korumak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.