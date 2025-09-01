Çin, Küresel Güvenlik için İki Zirve

ÇİN’İN DİPLOMASİDE GÜÇLENMESİ

Bu hafta, Çin, uluslararası arenada önemli iki etkinliğe ev sahipliği yaparak dünya çapındaki diplomasi ve güvenlik rolünü pekiştiriyor. Tianjin’de başlayan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi ile Pekin’deki askeri geçit töreni, Çin ile Rusya’nın Batı’ya karşı ortak duruşunu güçlendiriyor. ŞİÖ zirvesi, Pazartesi günü Tianjin liman kentinde başladı ve Çarşamba günü Pekin’de gerçekleşecek büyük askeri törenle sonlanacak. 2001 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kurulan ŞİÖ, Hindistan, İran, Pakistan ve Belarus’un katılımıyla genişleyerek önemli bir uluslararası platform haline geldi. Afganistan ve Moğolistan gözlemci statüsündeyken, Türkiye, Mısır, Malezya ve Vietnam gibi ülkeler “diyalog partneri” konumunda yer alıyor.

Şİ’NİN AÇIKLAMALARI VE YENİ SİSTEM ÇAĞRISI

Tianjin’deki iki günlük zirvenin en önemli anı, Çin lideri Şi Jinping’in yaptığı konuşmaydı. Pekin ve Moskova’nın ortak düzenlediği etkinlik, CNN International’a göre, Batı’ya karşı çok kutuplu bir güç dengesi oluşturma çabasını sergiledi. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi önemli liderler katıldı. Şi, “Yeni bir sistem inşa etme zamanı” sözleriyle yaptıği çağrıda, örgüt üyelerine bu yıl için 2 milyar yuan (280 milyon dolar) hibe ve 10 milyar yuan (1,4 milyar dolar) kredi taahhüdünde bulundu. Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla “ŞİÖ Kalkınma Bankası”nın kurulması gerektiğini vurguladı. Şi, ABD’nin adı geçmeden “hegemonya,” “Soğuk Savaş zihniyeti” ve “zorbalık” politikalarına karşı çıkacaklarını belirtti.

BATILI GÜÇLERE KARŞI BİRLEŞME ÇABASI

Zirve, ABD-Çin ve ABD-Hindistan arasındaki gerilimlerin gölgesinde gerçekleşti. Trump yönetimi, Çin’in Rusya’dan enerji alımına ve Moskova ile olan ticaretine yönelik yeni yaptırımlar tehdidinde bulundu. Ayrıca Hindistan’a uygulanan yüzde 50’lik gümrük vergisi de Yeni Delhi-Washington ilişkilerinde tansiyonu artırdı. Financial Times’a göre, bu durum, Çin ve Rusya’nın ekonomik ve diplomatik işbirliklerini daha görünür hale getiriyor. Her iki ülke, Batı’nın yaptırım baskılarına birlikte yanıt verme kararlılığını gösteriyor. Ayrıca, Ukrayna’daki savaş da zirvenin önemli bir gündem maddesi oldu. Putin, krizi Batı’nın kışkırtması olarak nitelendirirken, Çin diplomatik olarak Moskova’yı destekliyor ve enerji ile ticaret alanlarında Rusya’nın ekonomik dayanıklılığını artırıyor. Bu süreç, Şi ve Putin’in yan yana durarak Batı’ya karşı çok kutuplu bir alternatif düzen kurma mesajlarını pekiştiriyor.