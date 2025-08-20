Çin, Küresel Şirketlerle İşbirliği Yapacak

ÇİN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI’NDAN NOVO NORDISK’E DESTEK

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Novo Nordisk’in Yönetim Kurulu Başkanı Helge Lund ile yaptığı görüşmede, Novo Nordisk gibi global biyomedikal firmalarının Çin ile işbirliğini artırmalarına büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı. Han, çarşamba günü gerçekleşen bu buluşmada, reformlarını sürekli derinleştirip üst düzey dışa açılımını genişleten Çin’in, dünya genelinden gelen işletmelere önemli gelişim fırsatları sağlayacağını ifade etti.

ÇİN HALK SAĞLIĞINA ÖNEM VERİYOR

Han, Çin’in halk sağlığını öncelikli konu olarak gördüğünü belirtti. Dünyanın en büyük temel sağlık sigortası ağını kurduğunu ve ülkedeki ortalama yaşam süresinin sürekli arttığını hatırlattı. Han, Novo Nordisk ve diğer önde gelen biyomedikal firmalarının Çin ile işbirliğini artırmasından duydukları memnuniyeti yineledi.

NOVO NORDISK’TEN ÇİN YATIRIMI

Lund ise ülkenin son yıllarda ekonomik ve sosyal alanda sağladığı başarılara övgüde bulundu. Şirketin Çin pazarını daha fazla geliştireceğini belirten Lund, Çin’deki yatırımlarını artıracaklarını ve kazan-kazan sonuçları elde edeceklerini vurguladı. Bu açıklamalar, Novo Nordisk’in Çin pazarındaki gelecekteki hedefleri hakkında umut verici bir görünüm sunuyor.