Çin, Latin Amerika Ülkelerine Vizesiz Giriş

ÇİN VİZE MUAFİYETİ UYGULAMASINI GENİŞLETİYOR

Çin, tek taraflı vize muafiyeti uygulamasını Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay’ı kapsayan bir deneme süreci başlatarak genişletiyor. Pazar günü başlatılan bu sürek, Latin Amerika ve Karayipler ülkelerinin ilk kez vize muafiyeti uygulaması kapsamına alınmasını sağlıyor. “Umuma mahsus pasaport sahibi olan vatandaşlar iş, turizm, aile ziyareti, kültürel etkileşim ve transit geçiş gibi amaçlarla 30 güne kadar Çin’e vizesiz giriş yapabilecek.” Uygulama, 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçerli kalacak. Böylelikle, Çin’in sunduğu vizesiz giriş imkanı tanınan ülke sayısı 43’e çıkıyor.

Seyahat İmkanlarının Artışı

Daha önce mesafe ve karmaşık vize prosedürleri nedeniyle zor olan Latin Amerika ve Çin arasındaki seyahat olanakları, gelişmiş hava bağlantıları ve kolaylaştırılmış giriş politikaları ile daha erişilebilir hale geliyor. 2024’te Meksiko ile Shenzhen arasında doğrudan uçuşların başlatılması, bu bağlamda dikkat çekiyor. Bu rota, “Çin’in en uzun doğrudan uluslararası yolcu rotası” olarak öne çıkıyor. Bunun yanında, Beijing-Madrid-Sao Paulo, Beijing-Madrid-Havana ve Beijing-Tijuana-Meksiko gibi bağlantılar, Çin ile Latin Amerika ve Karayipler arasındaki ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor.

Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

Ulaşım imkanları güçlendikçe, ekonomik ilişkiler de önemli oranda artıyor. Son 10 yılda ikili ticaretin iki katına çıkarak 2024 yılında 500 milyar ABD dolarını aşması bekleniyor. Elektrikli araçlar da dahil olmak üzere Çin’in ihraç ettiği ürünler bölgedeki popülaritesini artırırken, Şili kirazı ve Arjantin bifteği gibi Latin Amerika ürünleri ise Çin’deki temel gıda maddeleri arasında yer alıyor.

Vize Politikalarında Değişiklikler

Sınır ötesi hareketliliği artırmak adına vize politikalarını düzenleyip daha uygun hale getiren Çin, 2023’ün sonundan bu yana çeşitli turist dostu önlemler uyguluyor. Bu kapsamda, mayıs ayında Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihleri arasında vizesiz 30 gün kalabileceği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, Çin’in vizesiz transit geçiş süresi 54 ülkeden gelen yolcular için 240 saate çıkarıldı. Bu politikaların etkileri sonucunda, 2024 yılında tek taraflı vizesiz giriş politikası ile Çin’e gelen ziyaretçi sayısının önceki yıla göre yüzde 1.200 artış göstererek 3,39 milyona ulaşması bekleniyor. 2023 İşçi Bayramı tatilinde de ülkeye 380.000 kişinin vizesiz giriş yapması, bu artışın önemli bir göstergesini oluşturuyor.