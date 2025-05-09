Çin’le Avrupa İlişkileri Güçleniyor

ÇİN’İN ORTA VE DOĞU AVRUPA İLE TİCARETİ BÜYÜYOR

Çin’in Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile olan ekonomik ve ticari ilişkileri, sağlıklı ve istikrarlı bir gelişim göstererek gelecekteki işbirliklerine yönelik yeni fırsatlar sunuyor. Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, bu ülkelerle olan ticaretin 2012’den bugüne yıllık ortalama yüzde 8,8 oranında arttığını belirtti. Yan, ayrıca bu ülkelerden yapılan ithalatın da yıllık ortalama yüzde 7,4 oranında yükseldiğini ifade etti. Bu rakamların, Çin’in dış ticaretinde aynı dönemde kaydedilen büyüme oranını geride bıraktığını söyledi.

ARAŞTIRMA VE YATIRIM FAALİYETLERİ ARTIYOR

Bakanlık verilerine göre, 2024’te Çin’in bu ülkelerle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 6,3 oranında artarak 142,3 milyar ABD doları seviyesine ulaşması bekleniyor. Bunun yanında iki taraf arasında güçlü yatırım faaliyetlerinin giderek arttığını dile getiren Yan, Çin’in bu ülkelerdeki yatırımlarının 24 milyar doları aştığını vurguladı. Elektrikli araçlar ve güç bataryaları sanayi zincirlerindeki Çinli işletmelerin, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’nde araştırma ve yatırım çalışmalarına ağırlık vermesiyle, son yıllarda bu ülkelerle yatırım iş birliklerinin öne çıktığını belirtti.

GELECEK İŞBİRLİKLERİ İÇİN FIRSATLAR

Yan, gelecekte Çin’in dışa açılma çabalarını kapsamlı bir şekilde derinleştireceğini, karşılıklı işbirliğini destekleyen çeşitli ekonomik ve ticari platformların kurulması ile birlikte bu ülkeler ile işbirliğini artırmak için önemli fırsatların doğacağını belirtti. Ayrıca, Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri arasında sanayi, mal ticareti ve hizmet ticareti alanlarındaki tamamlayıcılığın da, işbirliği için bir diğer olanak sağladığını sözlerine ekledi.

FUARDA İTHALAT VE YATIRIM FIRSATLARI

Bu yıl düzenlenecek olan 4. Çin-Orta ve Doğu Avrupa Fuarı ve Uluslararası Tüketim Malları Fuarı, 22-25 Mayıs tarihlerinde, Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde gerçekleştirilecek. Fuarın, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’ne ait karakteristik ürünlerin sergilenmesi, bu ülkelerden ithalatın artırılması ve Çin ile bu ülkeler arasındaki karşılıklı yatırımın teşvik edilmesi açısından önemli bir platform olması bekleniyor.