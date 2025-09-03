Haberler

Çin Lideri Xi, Prabowo İle Buluştu

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Beijing’de bir araya geldi. Bu buluşma, Prabowo’nun Çin’de gerçekleştirdiği ziyarete denk geliyor. Prabowo, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri” için Çin’de bulunuyor.

Törende, iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılım sağlar. Bu süreç, tarihi öneme sahip zaferleri anarken, uluslararası ilişkileri de güçlendirmeyi hedefliyor. Prabowo’nun ziyareti, aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kamışlı Hayatını Kaybetti, Taziyeleri Kabul Edildi

94 yaşındaki Fethi Kamışlı, Adana'da gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İş dünyasında önemli katkılarda bulunan Kamışlı'nın ölümü üzüntüyle karşılandı.
Oğuz Kürşat Onay Çocukları Kurtardı

Erzincan'da el frenini çekmeyi unutan bir sürücü, oyun oynayan çocuklara yaklaşan hafif ticari aracı okul müdürü durdurdu. Çocuklar böylece büyük bir tehlikeden kurtuldu.

