Çin Lideri Xi, Prabowo İle Buluştu

TOPLANTI DETAYLARI

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Beijing’de bir araya geldi. Bu buluşma, Prabowo’nun Çin’de gerçekleştirdiği ziyarete denk geliyor. Prabowo, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü anma törenleri” için Çin’de bulunuyor.

TÖREN HEDEFİ

Törende, iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılım sağlar. Bu süreç, tarihi öneme sahip zaferleri anarken, uluslararası ilişkileri de güçlendirmeyi hedefliyor. Prabowo’nun ziyareti, aynı zamanda iki ülke arasındaki iş birliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.