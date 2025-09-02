Haberler

Çin Liderleri, Beijing’teki Anma Töreni İçin Toplandı

ZİRVE SONRASI BEİJİNG’E GELİŞ

Liderler, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’nden sonra, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü” anma etkinliklerine katılmak için Çin’in başkenti Beijing’e geldi.

Etkileşim ve Anmalar

Bu etkinlikler, tarihî anmalara ve işbirliklerine vurguda bulunarak, uluslararası ilişkilerde ortak değerlerin pekişmesini sağlıyor. Anma törenlerinin, geçmişten ders çıkararak geleceğe yönelik işbirliklerini geliştirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Keşan’da Araç Yangını, Mahalleyi Korkuttu

Keşan'da bir apartmanın yanında park halindeki araçta yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanın bazı dairelerine zarar verdi.
Edirne’de Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'de yapılan operasyonda, 'Sevenler' suç örgütüne mensup iki firari şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı. Şüphelilerin örgüt kurma ve yurt dışına çıkış suçlarıyla aranma kayıtları vardı.

