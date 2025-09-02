Çin Liderleri, Beijing’teki Anma Töreni İçin Toplandı

ZİRVE SONRASI BEİJİNG’E GELİŞ
Liderler, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi’nden sonra, “Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ile faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü” anma etkinliklerine katılmak için Çin’in başkenti Beijing’e geldi.
Etkileşim ve Anmalar
Bu etkinlikler, tarihî anmalara ve işbirliklerine vurguda bulunarak, uluslararası ilişkilerde ortak değerlerin pekişmesini sağlıyor. Anma törenlerinin, geçmişten ders çıkararak geleceğe yönelik işbirliklerini geliştirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.