Çin Limanlarında Kargo Yükü Arttı

ÇİN LİMANLARINDA KARGO YÜKÜ VE KONTENYER HACMİNDE ARTIŞ

Çin’deki limanlarda taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2025’in ilk dört ayında yıllık bazda artış gösteriyor. Bu durum, ABD ile yaşanan tarifelerle ilgili gerilime karşı koyma kabiliyeti sergiliyor. Çinin Ulaştırma Bakanlığı’na göre, Ocak-Nisan 2025 döneminde ülke limanlarında taşınan toplam kargo yükü 5,75 milyar ton, konteyner adedi ise 110 milyon TEU olarak kaydedildi. Kargo yükü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 oranında artış gösterirken, birim konteyner sayısı yüzde 7,9 yükseldi.

NİSAN AYINDAKİ YÜK TAŞIMACILIĞINDA ARTIŞ

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı “karşılıklı tarifeler” aracılığıyla gümrük vergilerini arttırması ve Pekin’in bu duruma karşılık vermesiyle ortaya çıkan ticaret gerginliği, nisan ayında taşınan kargo miktarını etkiledi. Bu ayda taşınan yük, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 arttı. Ayrıca, Çin’in ihracatı da nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artış kaydetti.

ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimi, Trump’ın 2 Nisan’da ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri getirdiği açıklamasıyla başladı. Çin, ABD’nin uyguladığı tarifelere karşılık verince, iki ülke arasında bir tarifelere dayalı savaş başladı. ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e çıkartırken, Çin de ABD’ye yönelik yüzde 125 gümrük tarifesi getirdi. Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün erteledi. Ancak, Çin’e yönelik tarifeler derhal yürürlüğe girdi. Tırmanan ticaret gerilimleri sonrasında, ABD’li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs’ta Cenevre’de bir araya gelerek karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle düşürme kararı aldı. 14 Mayıs tarihinden itibaren, ABD’nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin’in de ABD mallarına uyguladığı vergi ise yüzde 125’ten yüzde 10’a düşürüldü.

ÇİN’İ SUÇLAMALAR

ABD Başkanı Trump, 30 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, Çin’i 90 günlük geçici anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bu durumu konuşmayı ve sorunun çözülmesini umduğunu belirtti.