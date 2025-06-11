Çin, Londra’daki Müzakerelerde İlerleme Sağladı

ÇİN, LONDRA’DA MÜZAKERELERDE İLERLEME KAYDETTİ

Çin, karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için Londra’da yürütülen müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını duyurdu. Xinhua’nın haberine göre, Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, yaptığı açıklamada, son iki günde tarafların “akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslar” gerçekleştirdiğini ve sorunların çözümü için ilerleme sağlandığını belirtti. Li, görüşmelerde iki ülke liderinin 5 Haziran’da gerçekleştirdiği telefon konuşmasına ve mayıs ayında Cenevre’deki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik çerçeve konusunda prensipte anlaşıldığını vurguladı. “Umarız, Londra toplantısında kaydedilen ilerleme, Çin ve ABD arasında güvenin güçlendirilmesine, iki ülke arasında ekonomik ve ticari bağların sağlıklı ve istikrarlı gelişimine katkı sağlar.” dedi.

GÖRÜŞMELERDE TEMASLAR SÜRDÜ

Li, müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye dair detay vermekten kaçınırken, tarafların liderlerinin onayının ardından uzlaşmanın içeriğinin kamuoyuna açıklanması bekleniyor. ABD ve Çin, karşılıklı tarifelerin artmasıyla tırmanan ticaret sorunlarının çözümü için Londra’daki müzakerelerin yeni bir turunu 9-10 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde ABD tarafını Hazine Bakanı Scott Bessent, Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer temsil ederken, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Ticaret Bakanı Vang Vıntao ve Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang oluşturdu.

TARİFE RESTLEŞMESİ VE GÜMRÜK VERGİLERİ

ABD ile Çin arasındaki tarifelerle ilgili gerilim, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri uygulayacağını açıklamasıyla başlamış, Çin’in karşılık vermesi üzerine iki ülke arasında tarife restleşmesi yaşanmıştı. Bu süreçte, ABD, Çin’e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145’e kadar yükseltmişken, Çin de ABD’ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti. Ardından, 10-11 Mayıs’ta yapılan görüşmelerde taraflar, karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. 14 Mayıs itibarıyla ABD, Çin mallarına yönelik gümrük vergisini yüzde 30’a, Çin de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 10’a indirdi.

GÖRÜŞMELERDE YENİ GELİŞMELER

Trump, 30 Mayıs’taki açıklamasında, Çin’i Cenevre’deki anlaşmanın içeriğini ihlal etmekle suçlamış, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile durumu görüşeceğini ve sorunun çözülmesini umduğunu ifade etmişti. Washington yönetimi, Pekin’in anlaşmaya uymadığı iddialarıyla, nitelikli metallerin ihracatına koyduğu kısıtlamaları kaldırmadığını öne sürerek, yapay zeka çipleriyle ilgili ihracatta kontrol getirmiş, ayrıca çip tasarımında kullanılan yazılımların satışını durdurma kararı almış ve Çin Komünist Partisi ile bağlantılı ya da kritik araştırma sahalarında çalışan üniversite öğrencilerinin vizelerini iptal edeceğini açıklamıştı. 5 Haziran’da Trump ve Şi’nin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ise iki taraf, Cenevre’de varılan mutabakatın uygulanması için çalışmaları sürdürme konusunda anlaştıklarını bildirdi.