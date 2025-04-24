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Çin, Mars Görevi İçin İşbirliği Arıyor

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Tianwen-3 Mars örneği getirme görevi kapsamında uluslararası işbirliği fırsatları sundu. İdare, küresel ortaklarına Mars keşif ve araştırmalarını birlikte ilerletme, insanlığın Kızıl Gezegen hakkında bilgi birikimini derinleştirme çağrısı yaptı. Perşembe günü yapılan açıklamada, Tianwen-3 görevinin 2028 yılı civarında fırlatılmasının planlandığı açıklandı.

TİANWEN-3’TE KAYNAK AYIRMA

Shanghai’da gerçekleşen Çin Uzay Günü töreninde, Tianwen-3 uzay aracının uluslararası işbirliğine 20 kilogram kaynak ayıracağı duyuruldu. Mars örneği getirme görevinde baş tasarımcı olan Liu Jizhong, önceki açıklamasında mevcut roketlerin taşıma kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı görev için iki roketin fırlatılacağını ve bu amaçla iki adet Uzun Yürüyüş-5 taşıyıcı roketinin kullanılacağını bildirdi.

BİLİMSEL HEDEFLER VE KEŞİFLER

Görevin birincil bilimsel hedefinin yaşam izleri aramak olduğu belirtildi. Diğer keşif konuları arasında Mars’ın iklimi ve evrimi, Mars jeolojisi ve gezegenin iç süreçleri yer alacak. Liu, Mars’tan örnek getirmenin, Apollo programından bu yana teknik açıdan en zorlu uzay keşif görevi olduğunu ve daha önce böyle bir örnek alma işleminin gerçekleşmediğini vurguladı.

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