Çin Merkez Bankası Destek Sağlıyor

ÇİN MERKEZ BANKASI, EKONOMİYİ DESTEKLEMEK İÇİN TEŞVİKLER AÇIKLADI

Uzmanlar, Çin Merkez Bankasının (PBoC) ekonomiyi desteklemek amacıyla açıkladığı teşvikleri, bir devalüasyon hamlesi olarak değerlendiriyor. Teşviklerin sürdürüleceği öngörülüyor. Dünya genelinde ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifelerinden kaynaklanan riskler, öngörülebilirliği azaltırken, tarafların müzakere yapma planları, bu risklerin görece azalmış olmasına sebep oldu. Çin, tırmanan ticaret gerilimine karşı ekonominin ve finans piyasalarının istikrarını sağlamak amacıyla para politikası tedbirlerine başvurdu. Buna göre, PBoC, 8 Mayıs itibarıyla geçerli olmak üzere, 7 gün vadeli ters repo faiz oranını yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e indirdi. Bunun yanında, bankaların zorunlu karşılık oranını 15 Mayıs’tan itibaren 50 baz puan aşağıya çekeceğini açıkladı. Zorunlu karşılık oranlarındaki bu indirim, finansal sisteme 1 trilyon yuan (yaklaşık 139 milyar dolar) likidite kazandıracak.

NEGATİF ETKİLERİ TELAFİ EDİYOR

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, bu konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Çin Merkez Bankasının zorunlu karşılık oranı ve kısa vadeli faizleri düşürmesi, bir devalüasyon hamlesi olarak kabul edilebilir.” dedi. Eryılmaz, Çin’in bu eyleminin para birimini zayıflatacağı için sabit kur sisteminde devalüasyon olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Geçen yılın ortalarından bu yana, Çin’in büyümeyi yüzde 5’te tutma amacıyla piyasalara destek vermeye çalıştığını aktaran Eryılmaz, sürecin Çin’in ekonomi teşvik mekanizmasını farklı bir yola soktuğunu ifade etti. Önceki teşviklerdeki adımların, devletin iç talebi desteklemekten ziyade, sorunlu gayrimenkul piyasası ve belediyelerin yapısını güçlendirme amaçlı olduğunu vurguladı.

Eryılmaz, bugünkü adımların, küresel ticaret savaşının etkilerini azaltmak için alındığını ifade ederek, “Çin, ticaret savaşları nedeniyle ihracatının azalacağı ve büyümesinin yavaşlayacağını öngördüğü için büyümenin motorunu tüketime kaydırdı. Bu nedenle faiz oranlarını indirdi. Bankalar daha kolay kredi verecek, likidite artacak. Faiz indirimleri ve teşvikler ile 1 trilyon yuanlık (139 milyar dolar) bir likidite sağlanacak.” şeklinde konuştu.

PİYASA ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eryılmaz, bu teşviklerin piyasalara olan yansımalarının olumlu olduğunu ve risk iştahını artıran bir unsur olarak öne çıktığını belirtti. Ayrıca, başta Çin ve Asya olmak üzere borsaların bu gelişmelerden olumlu etkileneceğini vurguladı. Eryılmaz, “Küresel piyasalarda havayı daha olumluya çeviren bir adım diyebiliriz. Piyasalar, Çin’in teşvik adımlarına devam edeceği yönünde umut taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ÇİN’DEN ABN AMRO’YA YENİ DESTEK

ABN AMRO Kıdemli Ekonomisti Arjen van Dijkhuizen, “Beklendiği gibi, Çinli yetkililer, ABD ile tırmanan ticaret anlaşmazlığının yarattığı olumsuzlukları telafi etmek için desteğini artırıyor.” dedi. Bu önlemlerin, beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini belirten Dijkhuizen, diğer faiz oranlarında da indirim yapılmasını beklediklerini ifade etti. Dijkhuizen, PBoC’nin desteklerine, teknoloji şirketleri tarafından ihraç edilen tahvillerin satın alınmasını teşvik edecek ucuz kredi sağlamayı içeren yeni bir borç risk paylaşımının da eşlik edeceğini belirtti.

Dijkhuizen, ABD ve Çin arasında yapılacak ticaret görüşmelerine atıfta bulunarak, “Çin’in sert davranması için birçok sebep olsa da, büyük çıkarların tehlikede olması ve ticaret savaşının hem ABD hem de Çin ekonomilerine zarar vermesi göz önüne alındığında, her iki ülkenin de gerginliğin azaltılmasından fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.