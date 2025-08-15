Çin Merkezli E-Ticaret Devi Temu, Türkiye’de Hızla Büyüyor. Yerli Markalar Zorlanıyor, Rekabet Artıyor. İbrahim Bayır, Rekabetin Giderek Zorlaştığını Belirtti. Müşteri Deneyimi, Başarı İçin Anahtar. Dijitalleşme, Sürdürülebilir Başarıyı Sağlıyor. Yerli Markalar Güçlü Yanlarını Vurgulamalı

ÇİN MERKEZLİ E-TİCARET DEVİ TEMU’NUN TÜRKİYE PAZARINA GİRİŞİ

Çin merkezli e-ticaret şirketi Temu, Türkiye pazarında hızla önemli bir yer edindi. Platformun sunduğu düşük fiyatlar ve geniş ürün yelpazesi, kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye başlarken, yerli e-ticaret markaları ise bu yeni duruma karşı büyük bir rekabet baskısıyla karşı karşıya. Sektör temsilcileri, Türk markalarının bu durumdan nasıl etkilenip ayakta kalacağı konusunda çözüm arayışlarına girdi. Türkiye’de on binlerce e-ticaret şirketine dijital altyapı ve operasyonel hizmetler sunan BirFatura’nın kurucusu İbrahim Bayır, Temu’nun etkisini ve yerli firmaların karşılaştığı zorlukları ele aldı. Bayır, sektörün köklü bir dönüşüm geçirdiğini ve yalnızca değer üreten markaların ayakta kalabileceğini belirtiyor.

FİYAT POLİTİKASIYLA DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR

Temu’nun Türkiye pazarındaki etkisi, izlediği agresif fiyat politikası sayesinde belirgin hale geldi. Platform, kullanıcıya sunduğu indirimler, ücretsiz kargo seçenekleri ve oyunlaştırma unsurlarıyla, düşük fiyat hassasiyeti bulunan tüketiciler arasında hızla popülerlik kazanıyor. Bu durum, yerli markaların müşteri kaybı yaşamasına ve rekabet stratejilerini gözden geçirmelerine neden oluyor. BirFatura kurucusu İbrahim Bayır, “Global devler, büyük lojistik ağları ve düşük maliyet avantajlarıyla Türkiye’deki e-ticaret dinamiklerini zorluyor. Yerli markalar için en büyük tehdit, fiyat rekabetine sıkışıp kalmak. Oysa uzun vadede sürdürülebilir başarı, sadece ucuz ürün sunmakla mümkün değil” sözleriyle durumu özetliyor. Bayır ayrıca, Temu’nun pazardaki pozisyonunun yalnızca fiyat avantajıyla sınırlı olmadığını belirtiyor. “Temu, kullanıcı deneyimini oyunlaştırarak, alışverişi eğlenceli hale getiriyor. Günlük check-in’ler, çarkıfelek oyunları ve sosyal paylaşım teşvikleriyle müşteri bağlılığı oluşturuyor. Bu, yerli markalar için önemli bir ders” diyerek vurguluyor.

MÜŞTERİ DENeyİMİ VE DEĞER ODAKLI STRATEJİLER

İbrahim Bayır, son altı ayda müşteri portföylerindeki davranış değişikliklerinin Temu’nun etkisini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade ediyor. BirFatura’nın sağladığı dijital dönüşüm hizmetlerinin, bu zorlu süreçte daha ihtiyaç duyulur hale geldiğini belirtiyor. “BirFatura olarak hizmet verdiğimiz yüzlerce e-ticaret firmasının verilerini analiz ettiğimizde, özellikle elektronik, ev dekorasyonu ve moda kategorilerinde düşüşler gözlemliyoruz. Markalar bu duruma karşı çeşitli stratejiler geliştirmeye çalışıyor, ancak çoğu hâlâ fiyat odaklı yaklaşımda ısrar ediyor. Bu, uzun vadede sürdürülebilir değil” diyor. Yerli e-ticaret markalarının rekabette ön plana çıkabilmesi için değer odaklı stratejilere yönelmesi gerektiğini belirten Bayır, “Tüketiciler artık sadece fiyat değil; aynı zamanda güvenilirlik, hızlı destek ve kaliteli ürün de arıyor. Markalar, satış sonrası hizmetlerini güçlendirerek ve müşteriye özel deneyimler sunarak sadakat oluşturabilir” diye ekliyor.

DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ

Dijital altyapı çözümlerinin firmaların operasyonlarını daha verimli hale getirdiğini belirten Bayır, dijital dönüşümün süreç optimizasyonu ve veri analitiği gerektirdiğini ifade ediyor. “Dijitalleşme, yalnızca teknik bir gereklilik değil; aynı zamanda rekabette avantaj sağlayan bir unsur. Müşteriyle doğrudan iletişim kurabilen, sipariş süreçlerini şeffaf bir şekilde yönetebilen markalar, Temu gibi büyük platformlara karşı daha güçlü durabilir” diyor. Bayır, dijitalleşmenin yalnızca teknolojik yatırımlar değil, aynı zamanda müşteri deneyimini zenginleştiren stratejiler geliştirilmesi gerektirdiğini vurguluyor.

REKABETTE KALMADA TEKNOLOJİ VE İNOVASYONUN ROLÜ

Bayır, teknoloji yatırımlarının yerli markalar için kritik olduğunu vurgulayarak, “Yapay zeka destekli müşteri hizmetleri, kişiselleştirilmiş öneriler ve otomatik stok yönetimi gibi çözümler, operasyonel verimliliği artırıyor. Ayrıca, mobil uygulama ve sosyal medya entegrasyonu, müşteriyle daha güçlü bağlar kurulmasını sağlıyor” diyor. Tüketici davranışlarının Temu’nun Türkiye’ye girişiyle değiştiğini belirten Bayır, “Tüketiciler, artık daha fiyat bilinçli hale geldi. Aynı ürünü farklı platformlarda karşılaştırma oranı arttı. Bu, markaların sadece fiyatla değil, sunduğu toplam değerle rekabet etmesi gerektiğini gösteriyor” ifadelerini kullanıyor.

KALİTE VE GÜVENİ İNŞA ETMEK

Temu’nun Türkiye pazarındaki etkisinin artacağına dair öngörülerini paylaşan Bayır, yerli markaların doğru stratejilerle bu rekabette varlık gösterebileceği konusunda uyarıyor. “E-ticarette ucuzluk artık tek başına bir başarı kriteri değil. Müşterinin güvenini kazanmak, markanın hikayesini anlatmak ve farklılaşmak, sektörün yeni anahtarı” diyor. Yerli markaların, bu dönüşümü yakalayamazsa pazar paylarını kaybetme riskinin yüksek olacağını dile getiriyor. 2025’in ikinci yarısında, dijital altyapısı güçlü ve müşteri odaklı stratejileri olan markaların öne çıkacağını belirten Bayır, yalnızca fiyat rekabeti yapan firmaların zorlanacağına dikkat çekiyor.