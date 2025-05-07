Çin, Mısır’ın Egemenliğini Destekliyor

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MÜHİM AÇIKLAMALAR

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Lin Jian, Mısır’ın Süveyş Kanalı üzerindeki yönetim ve egemenliğinin sorgulanamaz olduğunu belirtti. Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin görüşlerini paylaştı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE MISIR’IN TEPKİSİ

Trump, ABD’ye ait ticari ve askeri gemilere Panama ve Süveyş kanallarından geçiş hakkı tanınması için çağrıda bulunmuştu. Bu öneri, Mısır hükümetinden sert bir yanıt aldı. Lin Jian, “Çin, Mısır hükümeti ve halkının kendi egemenlik ve meşru haklarını korumasını kararlılıkla destekliyor ve her türlü zorbaca söylem ve eyleme karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Mısır’ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenliğinin kesin olduğuna dikkat çekti.