Haberler

Çin, Mısır’ın Egemenliğini Destekliyor

ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN MÜHİM AÇIKLAMALAR

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Lin Jian, Mısır’ın Süveyş Kanalı üzerindeki yönetim ve egemenliğinin sorgulanamaz olduğunu belirtti. Lin, çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamalara ilişkin görüşlerini paylaştı.

TRUMP’IN AÇIKLAMASI VE MISIR’IN TEPKİSİ

Trump, ABD’ye ait ticari ve askeri gemilere Panama ve Süveyş kanallarından geçiş hakkı tanınması için çağrıda bulunmuştu. Bu öneri, Mısır hükümetinden sert bir yanıt aldı. Lin Jian, “Çin, Mısır hükümeti ve halkının kendi egemenlik ve meşru haklarını korumasını kararlılıkla destekliyor ve her türlü zorbaca söylem ve eyleme karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı. Ayrıca Mısır’ın Süveyş Kanalı üzerindeki egemenliğinin kesin olduğuna dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

Kura Nehri’nde Kano Heyecanı Yaşanıyor

Ardahan'da Kura Nehri'nde kano sporu hızla popülerleşiyor. Güzel havalarla birlikte, doğanın tadını çıkaran paddler adrenalin dolu anlar yaşıyor. Kulüp başkanı Fırıncı, nehrin uygunluğuna dikkat çekti.
Haberler

Arnavutköy Fabrikasında Yangın Çıktı

Arnavutköy'deki bir fabrikanın bahçesindeki plastik ürünler, henüz belirlenemeyen bir nedenden itibaren tutuşarak yanmaya başladı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.