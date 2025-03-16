Çin, Modern Deniz Çiftlikleri İnşa Ediyor

DENİZ ÇİFTLİKLERİ İNŞASI GIDA GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK

Çin, geniş kıyı alanlarından faydalanarak gıda güvenliğini sağlamak için denizlerde modern çiftlikler inşa ediyor. Okyanusta “mavi tahıl ambarları” olarak tanımlanan bu deniz çiftliklerinin kurulumu, ülkenin gıda kaynaklarını çeşitlendirme yönündeki çabalarını göstermektedir.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER GIDA GÜVENLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Çin’in deniz çiftçiliği sektörü, daha fazla yatırım ve yenilikçi teknolojilerle gıda güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli bir rol oynuyor. Bu gelişmeler, ülkenin gıda kaynaklarını sağlamlaştırmada etkili yöntemler sunuyor.