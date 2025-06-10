Çin, Moğolistan’a Barış Tatbikatına Gidecek

ÇİN, MOĞOLİSTAN’DA TATMİKAT YAPACAK

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Moğolistan Savunma Bakanlığı’nın daveti üzerine, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na bağlı bir birliğin “2025 Khaan Quest” çokuluslu barış koruma tatbikatına katılmak için Haziran ayının ortalarında Moğolistan’a gideceğini belirtti. Jiang, bu açıklamayı pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında yaptı.

BARİŞ GÜCÜ OPERASYONLARI TOPLANTISI DÜZENLENİYOR

Jiang, aynı zamanda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı (ADMM-Artı) çerçevesindeki 20. Barış Gücü Operasyonları Uzman Çalışma Grubu Toplantısı’nın 11-14 Haziran tarihleri arasında, Çin’in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Nanjing kentinde gerçekleşeceğini de aktardı. Bu toplantıda ADMM-Artı üye ülkeleri ve gözlemci ülkeleri ile Birleşmiş Milletler ve ASEAN Sekretaryası’ndan temsilciler bir araya gelecek. Toplantının amacı, bölge ülkeleri arasında askeri güvenin arttırılması ve barış gücü operasyonu kapasitelerinin geliştirilmesi olarak belirtiliyor.