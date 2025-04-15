Çin Mutlaka Anlaşma Yapmalı

ABD-ÇİN GÜMRÜK TARİFELERİ ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, ABD ile Çin arasında süregelen gümrük tarifeleri gerginliği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Leavitt, “Top artık Çin’in sahasında. Çin’in bizimle bir anlaşma yapması gerekiyor, biz onlarla anlaşma yapmak zorunda değiliz.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

ÇİN’İN DURUMU VE AMERİKAN TÜKETİCİSİ

Leavitt, Çin’in diğer ülkelerden yalnızca büyüklüğü ile ayrıldığını savunarak, “Çin bizim sahip olduğumuz şeyi, Amerikan tüketicisini istiyor; bir başka deyişle bizim paramıza ihtiyaçları var.” dedi. Ayrıca, Başkan Trump’ın Çin ile bir anlaşmaya açık olduğunu belirttiği ancak bunun Çin’in ABD ile bir anlaşma yapmasına bağlı olduğunu ifade etti.

GÜMRÜK ANLAŞMALARI VE ESNEKLİK

Sözcü, ABD’ye misilleme yapmayan birçok ülkeyle gümrük ve ticaret anlaşmaları üzerine görüşmelerin devam ettiğini belirtirken, “Yakın zamanda bazı ülkelerle gümrük tarife anlaşmalarımızı açıklayacağız.” ifadesini kullandı. Leavitt, otomobil parçaları ihracatında vergi muafiyeti getirebilecekleri yönünde gelen sorulara, Trump’ın gümrük müzakerelerinde esneklik gösterdiğini ve adil olmak kaydıyla her ülkeyle anlaşmalar yapabileceklerini aktardı.

ÇİN’İN TEPKİLERİ VE TARİFE ARTIRIMLARI

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret restleşmesinin ardından, Çin ilk tepkiyi veren ülke oldu ve benzer oranda karşılık verdi. Bu süreçte, ABD’nin Çin’e uyguladığı gümrük tarifesi yüzde 145’e, Çin’in ABD’ye uyguladığı tarife ise yüzde 125’e kadar yükseldi. Washington yönetimi, diğer ülkelere karşı uyguladığı karşılıklı tarifeleri 90 gün erteleyerek, Çin’e yönelik tarifeleri yürürlüğe koymuştu. Trump, sonrasında bazı teknoloji ürünlerinin ek vergilerden muaf tutulacağını kamuoyuna duyurdu.