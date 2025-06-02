Çin Nadir Toprak Kısıtlamaları, Otomotivde Sorunlar!

ÇİN’İN İHRACAT KISITLAMALARI OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ SARSIYOR

Çin’in Nisan 2025 itibarıyla başlattığı nadir toprak mıknatıslarına yönelik ihracat kısıtlamaları, küresel otomotiv sektörünü büyük bir çalkantıya sürüklüyor. Otomotiv İnovasyonu İttifakı, 9 Mayıs’ta Trump yönetimine gönderdiği yazıda, “Bu mıknatısların kıtlığı, haftalar içinde ABD’deki otomobil fabrikalarının kapanmasına yol açabilir” uyarısında bulundu. General Motors, Toyota, Volkswagen ve Hyundai gibi dev şirketleri temsil eden ittifak, nadir toprak mıknatıslarının otomatik şanzımanlar, alternatörler, silecek motorları ve daha birçok kritik bileşende kullanıldığını vurguladı.

NADİR TOPOZ MIKNATISLARA ERİŞİMDE KRİTİK SORUNLAR

İttifak, “Bu elementlere güvenilir erişim olmazsa, otomotiv tedarikçileri üretim yapamaz. Bu, üretim hacimlerinin azalması veya montaj hatlarının tamamen durması anlamına gelebilir” açıklamasında bulundu. Ayrıca, MEMA ve Araç Tedarikçileri Derneği de bu mektubu imzalayarak durumu daha da ciddileştirdi. Çin, küresel nadir toprak mıknatıs işleme kapasitesinin %90’ından fazlasını kontrol ediyor ve Nisan ayı itibarıyla gerçekleşen yeni kurallar, ihracatçıların Pekin’den lisans almak zorunda kalmasını öngörüyor. Ancak bu süreç, bir dizi karmaşık ve belirsiz belge ile birlikte zorlu geçiyor. Sonuç olarak, Nisan ayında Çin’den nadir toprak mıknatıs ihracatı yarı yarıya düştü.

TEDARİKÇİLERİN ZORLUKLARI VE RİSKLER

Volkswagen’in bazı tedarikçileri lisans başvurusu yapabilmiş olsa da, Hintli otomobil üreticileri hala bu süreci tamamlayamadı ve Haziran başında üretimlerinde aksama riski yaşıyor. Alman Bosch, tedarikçilerinin bu karmaşık lisanslama süreçleri nedeniyle yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 31 Mayıs’ta Truth Social platformunda, Çin’i ticaret kısıtlamalarını geçici olarak kaldırmayı içeren bir anlaşmayı ihlal etmekle suçladı: “Çin, bazıları için şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bizimle yaptığı anlaşmayı tamamen ihlal etti.” ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Çin’in nadir toprak mıknatıs ihracatındaki kısıtlamaları kaldırmayı kabul ettiğini, fakat yeterince hızlı hareket etmediğini belirtti: “Bu kritik minerallerin bazıları söz verildiği şekilde akmıyor.”

TİCARET SAVAŞI ENDİŞELERİ

Çin’in Washington Büyükelçiliği, ihracat kontrollerinde kötüye kullanmanın taraflardan birinin ABD olduğunu savunuyor. Cenevre’deki görüşmelerin yalnızca tarifeler ve karşı önlemlere odaklandığını söyleyen bir ABD’li yetkili, ihracat kontrollerinin bu anlaşmanın bir parçası olmadığını vurguladı. Ancak Pekin’in lisans süreçlerinde yaşanan yavaşlık, Washington’un karşı misilleme olarak yeni ihracat kontrolleri devreye sokabileceği endişelerini artırıyor.

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNE ETKİLER

Türkiye’de otomotiv sektörü, küresel tedarik zincirine bağımlı olduğundan dolayı bu krizden etkilenebilir. Ford Otosan, TOGG, Toyota Türkiye ve Hyundai Assan gibi üreticiler, nadir toprak mıknatısları içeren bileşenleri ithal ediyor. Çin’den gelen sevkiyatların aksaması, Türkiye’deki üretim hatlarında gecikmelere veya maliyet artışlarına neden olabiliyor. Özellikle TOGG’un elektrikli araç üretimi açısından önemli olan mıknatıslar, bu kıtlıktan doğrudan etkilenebilir.

ÇÖZÜM ARAYIŞLARI VE GELECEK PLANLARI

Otomotiv İnovasyonu İttifakı CEO’su John Bozzella ve MEMA CEO’su Bill Long, mevcut sorunun hâlâ çözülmediğini ve endişe verici olduğunu belirtti. Ancak Trump yönetiminin konuya gösterdiği üst düzey müdahaleye minnettar olduklarını ifade ettiler. Uzun vadede, ABD ve müttefiklerinin nadir toprak tedarik zincirini çeşitlendirme çabaları devam ediyor. Örneğin, MP Materials, 2025 sonuna kadar Teksas’ta 1.000 ton neodimyum mıknatıs üretmeyi planlıyor. Bu ise, Çin’in 2018’deki 138.000 tonluk üretiminin yalnızca %1’ine denk geliyor. Tesla ise nadir toprak kullanımını %25 azaltmayı başardığını ve gelecekte bu kullanımı tamamen kaldırmayı hedeflediğini açıkladı.