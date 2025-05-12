Çin, Nisan’da Otomobil Satışlarını Artırdı

ÇİN OTOMOBİL SATIŞLARINDA BÜYÜK ARTIS GÖRÜLDÜ

Çin binek otomobil sektörü, uygulanan tüketim artırma politikalarının etkisiyle nisan ayında perakende satışlarında önemli bir artış sağladı. Çin Binek Otomobil Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, geçen ay binek otomobil perakende satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 artarak yaklaşık 1,76 milyon adede ulaştı. Bu rakam, Nisan 2018’de kaydedilen 1,81 milyon adetlik zirve seviyesinin hemen altında yer alıyor ve son yıllarda nisan ayında elde edilen en yüksek rakamlardan birine vurgu yapıyor.

TOPLAM SATIŞLARDA BÜYÜME TRENDİ

2025’in başından bu yana, toplam binek otomobil perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 büyüyerek yaklaşık 6,87 milyon adede ulaştı. Birlik, ülke genelindeki bölgelerin ve şehirlerin, otomobil alımına yönelik uygun politikalar uygulayarak tüketimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiğini belirtti. Ayrıca, finansal desteğin artması ve otomobil fuarları gibi çevrimdışı etkinliklerin başlatılmasının da nisan ayında Çin otomobil pazarında güçlü bir performans sergilenmesine katkıda bulunduğu ifade ediliyor.