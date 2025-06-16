Çin, Nükleer Strateji Olarak Savunma Benimsiyor

ÇİN’İN NÜKLEER STRATEJİSİ SAVUNMA ODakLI

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, ülkesinin her daim savunma odaklı bir nükleer strateji izlediğini ve nükleer kapasitesini yalnızca ulusal güvenliği sağlamak için gerekli minimum seviyede tuttuğunu belirtiyor. Guo, basın toplantısında İsveç merkezli bir kuruluş tarafından yayımlanan küresel nükleer güçlere dair yıllık rapor hakkında gelen soruları yanıtladı.

İLK KULLANIMTA YALNIZCA ÇİN

Rapora dair herhangi bir değerlendirme yapmadığını ifade eden sözcü, Çin’in nükleer politikasına yönelik temel ilkeleri ön plana çıkardı. Guo, “Çin koşulsuz olarak ‘ilk kullanan taraf olmayacağı’ ilkesine bağlı kalıyor” diyerek, nükleer silaha sahip olmayan ülkeler ya da nükleer silahsız bölgeler karşısında nükleer silah kullanmayacağı veya bu yönde bir tehditte bulunmayacağı konusunda kesin bir duruş sergilediğini kaydetti. Ayrıca, Çin’in bu taahhütleri açıkça benimseyen tek nükleer güç olduğuna dikkat çekti.

ÇİN’İN GÜVENLİK ÇIKARLARI VE DÜNYA BARIŞI

Guo Jiakun, ülkesinin meşru güvenlik çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğini ve dünya barışının ile istikrarının korunmasına yönelik katkıları sürdüreceğini dile getirdi. Bu bağlamda, nükleer politikalarının temel ilkelerini uygulamaya devam edeceklerine vurgu yaptı.