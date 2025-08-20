Çin Ordusu, Töreni Hazırlıyor

XI JINPING GEÇİT TÖRENİNE HAZIRLIK YAPIYOR

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 3 Eylül’de düzenlenecek Zafer Günü kutlamaları kapsamında Beijing’deki Chang’an Caddesi’nde birlikleri teftiş edecek. Bu konuda bilgileri paylaşan Wu Zeke, Çin Merkez Askeri Komisyonu Genelkurmay Başkanlığı Kıdemli Subayı, geçit töreninin hazırlanmasında yapılan çalışmaları aktardı. Wu, halkın silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun, uzay kuvvetleri, siber uzay kuvvetleri, bilgi destek kuvvetleri ve ortak lojistik destek kuvvetleri dahil olmak üzere çeşitli kolları bünyesinde barındırdığını belirtti.

GEÇİT TÖRENİNDE YENİ SİLAHLAR SERGİLENİYOR

Geçit töreninde Çin’in stratejik ağır silahları ve hipersonik hassas vuruş silahlarının bir kısmı ilk kez sergilenecek. Wu, ayrıca yeni nesil dördüncü nesil silahların, insansız ve insansız karşıtı ekipmanların yanı sıra yönlendirilmiş enerji silahlarının da gösterileceğini ifade etti. Törende, ordunun siyasi sadakatini güçlendirme yolunda elde edilen en son başarıların ön planda olacağını vurgulayan Wu, silahlı kuvvetlerin Parti liderliğine olan sarsılmaz sadakatlerini koruyacaklarını belirtti.

ORDU HALKIN GÜVENİLİR KALKANI OLACAK

Wu, silahlı kuvvetlerin, Parti ve halkın her zaman güvenebileceği bir ordu olmaya devam edeceğini belirtti. Ayrıca, törenin ordunun yüzüncü yıl hedefine ulaşmak için çaba gösteren halkın silahlı kuvvetlerinin bir gösterimi olacağını söyledi. Wu, geçit töreninde yer alacak ortak silah sistemleri formasyonlarının gerçek savaş işlevlerini yansıtarak hazırlandığını belirtti. Bu formasyonlar, kara savaşı, deniz savaşı, hava savunma ve füze savunma operasyonları, bilgi savaşı, insansız savaş, lojistik destek ve stratejik saldırı gruplarını kapsamaktadır.