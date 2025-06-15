Çin-Orta Asya Ticaretinde Hızlı Büyüme Var

ÇİN-ORTA ASYA TİCARETİNDEKİ HIZLI BÜYÜME

Çin ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin artışı, bölgeyle yapılan ticaretin son on yılda hızlı bir şekilde büyümesine katkı sağlıyor. Çin Gümrük Genel İdaresi’nin pazar günü yayımladığı verilere göre, 2013 yılında beş Orta Asya ülkesiyle yapılan ticaret 312,04 milyar yuan (43,48 milyar ABD doları) seviyesindeyken, 2024’te yüzde 116’lık bir artışla 674,15 milyar yuana ulaşacak. Bu süreçte, Çin-Orta Asya ticaretinin yıllık ortalama büyüme oranı, Çin’in toplam ticaretindeki yıllık ortalama büyüme oranını 2,3 yüzde puan geride bırakarak yüzde 7,3 seviyesine ulaştı.

REKOR SEVİYELERDE TİCARET HACMİ

2025 yılının ilk beş ayında, Çin’in bu ülkelerle olan ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4’lük bir artış göstererek 286,42 milyar yuana ulaştı ve bu seviyede rekor kırıldı. Ayrıca, Orta Asya ile tarım alanındaki işbirliğini aktif şekilde genişleten Çin, bölgeden ithal ettiği yeşil ve yüksek kaliteli tarım ürünlerinin sayısında da önemli bir artış yaşıyor. Ocak-Mayıs 2024 döneminde, Çin’in beş Orta Asya ülkesinden yaptığı tarım ürünü ithalatı, yüzde 26,9 artarak 4,36 milyar yuana ulaştı.

SEKTÖREL ARTILAR VE TAŞIMACILIK İYİLEŞMELERİ

Yapılan verilere göre, özellikle kara taşımacılığı kanallarındaki iyileştirmeler, Çin’in beş Orta Asya ülkesiyle olan ticaretinin karayolu üzerinden yapılan kısmının, 2020’deki yüzde 19,9 oranından 2024’te yüzde 51,8’e yükselmesine olanak tanıdı. Bu durum, bölgedeki ticari bağlantıların daha da güçlenmesine katkı sağlıyor.