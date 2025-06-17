Çin, Orta Doğu’da Barış İçin Hazır

Şİ CİNPİNG’İN ORTA DOĞU AÇIKLAMASI

Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya istekli olduklarını duyurdu. Şi, bu açıklamayı Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen 2’nci Çin-Orta Asya Zirvesi’nde yaparken, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerle birlikte Orta Doğu’daki güncel gelişmeler de gündeme geldi.

GERİLİM ENDİŞESİ

Şi Cinping, İsrail’in İran’a yönelik askeri operasyonlarının bölgedeki gerilimi aniden artırdığını ifade ederek, bu durumdan büyük endişe duyduklarını belirtti. Çin, egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik her türlü ihlale karşı olduklarını vurgularken, askeri çatışmaların sorunların çözümü için uygun bir yöntem olmadığını dile getirdi.

ULUSLARARASI TOPLUMUN ORTAK ÇIKARLARI

Şi, uluslararası toplumun ortak çıkarlarının gerilimlerden değil, istikrardan yana olduğunu vurguladı. “Tüm taraflar gerilimi yatıştırmalı ve çatışmanın daha fazla tırmanmasını önlemelidir. Çin, Orta Doğu’da barış ve istikrarın yeniden sağlanması için yapıcı katkılarda bulunmaya hazırdır” diyerek tüm tarafları diyaloga ve barışa davet etti.