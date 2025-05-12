Çin Otomobil Üretimi Ve Satışları Artıyor

ÇİN’DE OTOMOBİL ÜRETİMİ VE SATIŞLARI ARTIYOR

Çin’de otomobil üretimi ve satışları, 2023 yılının ilk dört ayında çift haneli bir artış gösteriyor. Bu durum, küresel düzeydeki belirsizliklere rağmen iç tüketimin güçlü kaldığını ortaya koyuyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin yayımladığı verilere göre otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,9 artarak yaklaşık 10,18 milyon adede ulaşırken, otomobil satışları ise yüzde 10,8 artışla 10,06 milyon adede çıktı. Ocak-nisan döneminde hem üretim hem de satış ilk kez 10 milyon adet sınırını aşıyor.

YENİ ENERJİLİ ARAÇLARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

Özellikle yeni enerjili araç segmentinde dikkat çeken bir büyüme yaşanıyor. Yeni enerjili araç üretimi, 2023 yılının ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,3 artış göstererek yaklaşık 4,43 milyon adede yükselirken, bu tür araçların satışları ise yüzde 46,2 artışla 4,3 milyon adede ulaşıyor. Bu dönemde ülkede satılan toplam yeni araçların yüzde 42,7’sini yeni enerjili araçlar oluşturuyor.

İHRACATTA DA GÜÇLENME VAR

Çin’in otomobil ihracatı da bu dönemde yükseliş gösteriyor. İlk dört ayda otomobil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artışla yaklaşık 1,94 milyon adede ulaşırken, ihraç edilen yeni enerjili araç sayısı yüzde 52,6 artışla 642.000 adede yükseliyor. Birlik, uygulanan makroekonomik politikaların ekonomi üzerindeki olumlu etkisinin bu yıl otomobil sektörünün istikrarlı gelişimine sağlam bir temel oluşturduğunu vurguluyor. Tüketim malları takas programı, ürün ve teknolojilerin sürekli güncellenmesi ile otomobil fiyatlarının istikrarlı seyretmesi, pazarın daha da hareketlenmesine katkıda bulunuyor.