Çin Otomotiv Sektörü Güçlü Büyüme Gördü

ÇİN OTOMOTİV SEKTÖRÜ GÜÇLÜ BÜYÜME GÖSTERİYOR

Çin otomotiv sektörü, temmuz ayında hem üretim hem de satış açısından dikkat çekici bir büyüme sergiliyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin sağladığı verilere göre, ülkede temmuz ayında otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 artarak 2,591 milyon adete ulaştı.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ DA DİKKAT ÇEKİCİ

Aynı dönemde otomobil satışları da kayda değer bir artış göstererek yüzde 14,7 oranında yükselişle 2,593 milyon adede çıktı. Bu veriler, Çin’in otomotiv sektöründeki büyümenin sürdüğünü ve pazarın canlılığını koruduğunu gösteriyor.