Haberler

Çin Otomotiv Sektörü Güçlü Büyüme Gördü

ÇİN OTOMOTİV SEKTÖRÜ GÜÇLÜ BÜYÜME GÖSTERİYOR

Çin otomotiv sektörü, temmuz ayında hem üretim hem de satış açısından dikkat çekici bir büyüme sergiliyor. Çin Otomobil Üreticileri Birliği’nin sağladığı verilere göre, ülkede temmuz ayında otomobil üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 artarak 2,591 milyon adete ulaştı.

SATIŞLARDAKİ ARTIŞ DA DİKKAT ÇEKİCİ

Aynı dönemde otomobil satışları da kayda değer bir artış göstererek yüzde 14,7 oranında yükselişle 2,593 milyon adede çıktı. Bu veriler, Çin’in otomotiv sektöründeki büyümenin sürdüğünü ve pazarın canlılığını koruduğunu gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Haberler

Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.