Çin, Pasifik Adalara Destek Verecek

ÇİN’DEN PASİFİK AĞA ÜLKELERİNE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DESTEĞİ

Çin, Pasifik ada ülkelerine iklim değişikliğiyle mücadelede destek vereceğini duyurdu. 28-29 Mayıs tarihlerinde Çin’in doğusundaki Fucien eyaletinin Şiamın şehrinde gerçekleştirilen 3. Çin-Pasifik Ada Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Toplantı, Pekin yönetiminin iklim değişikliği etkilerini azaltmak ve bu ülkelerin bu konudaki risklere karşı dayanıklılığını artırmak için 100 projeye 2 milyon dolar fon ayıracağını özellikle belirtti.

Çin, ayrıca afet önleme ve giderme çalışmalarında bu ülkelere geniş uydu ağlarından veri sağlamayı taahhüt etti. İklim değişikliği desteklerinin yanında, Pasifik ada ülkelerinin halklarının yaşam standartlarını iyileştirmek için 200 yeni proje gerçekleştireceğini ve öğrencilere burs ile mesleki eğitim imkanı sunacağını ifade etti. Taraflar, serbest ticaret anlaşması müzakerelerini hızlandırma konusunda da bir mutabakat sağladı. Çin, ada ülkelerinden ihracatı kolaylaştıracağını da belirtti.

GÜVENİLİR ORTAK OLMA SÖZÜ

Kiribati Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Taneti Maamau ile birlikte toplantıyı yöneten Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, uluslararası alanda iklim işbirliği konusunda ülkesinin güvenilir bir aktör olduğunu vurguladı. Vang, “Pasifik adalarındaki dostlarımız dahil tüm Küresel Güney ülkelerine sağlam, güvenilir ve müşfik bir ortak olacağımız sözünü veriyoruz” dedi. Ayrıca, Çin’in Pasifik ada ülkelerine sağladığı yardımların herhangi bir siyasi koşula bağlı olmadığını ve diyaloğunda bu ülkelerin egemenliğini desteklediğini de dile getirdi.

Zirve sonrası yayımlanan sonuç bildirgesinde güvenlik ve kanun koruma işbirliği konularından bahsedilmemesi dikkat çekti. Çin’in son yıllarda Pasifik ada ülkeleri ile güvenlik alanındaki ilişkilerini güçlendirmesi, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler tarafından, Beijing’in bölgedeki nüfuzunu artırma çabası olarak yorumlanmıştı. Çin’in Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşması bu bağlamda tartışmalara yol açmıştı. Anlaşmanın, Çin savaş gemilerinin Solomon Adaları’na demirlemesine, lojistik destek almasına ve geçiş yapabilmesine olanak sağladığı iddia edildi. Anlaşmaya karşı olan muhalefet ise Pekin’in ülkenin iç işlerine müdahalesi nedeniyle eleştirilerde bulundu.

FİJİ’DE İŞBİRLİĞİ SONLANDIRILIYOR

Bir başka Pasifik ada ülkesi Fiji, 2023 yılında Çin ile polis eğitimi ve geçici görevlendirmeleri içeren bir güvenlik işbirliği programını “demokrasi ve adalet sistemlerindeki farklılıklar” sebebiyle sonlandırma kararı aldı. Bu durum, bölgede Çin’in etkisinin sorgulanmasına neden oldu. Bu bağlamda, uluslararası alanda yaşanan güvenlik kaygıları, Çin ile Pasifik ada ülkeleri arasındaki ilişkilerin geleceğini etkileyebilecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.