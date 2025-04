Çin Pazarında Yatırımlar Artacak

ÇİN PAZARININ YATIRIM POTANSİYELİNE VURGU

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, başkent Beijing’de Nvidia Başkanı ve CEO’su Jensen Huang ile bir araya geldi. He, “Çin pazarının büyük bir yatırım ve tüketim potansiyeline sahip olduğunu ve endüstriyel dönüşüm ve güncellemenin hızlandığını” belirtti. Bunun yanı sıra, He, Çin pazarının yeni teknolojik devrim ve endüstriyel dönüşüm için en iyi uygulama senaryosu olduğunu ve yabancı sermayeli işletmelerin yatırım ve ticaret yapmaları için her zaman verimli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

NVIDIA’YA ÇİN PAZARINDAN FIRSATLAR

He, “Nvidia da dahil olmak üzere daha fazla ABD sermayeli şirketin Çin pazarından derinlemesine yararlanıp endüstriyel avantajlarını ve yeteneklerini Çin’de tam olarak ortaya koyarak küresel rekabette üstünlük kazanmasını memnuniyetle karşılayacağız” dedi. Huang, Çin’in ekonomik beklentileri konusunda iyimser olduklarını kaydederek, “Çin pazarındaki varlıklarımızı derinleştirmeye devam edeceğiz ve ABD ile Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini teşvik etmek konusunda aktif rol oynamaya istekliyiz” dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ

Perşembe günü Huang, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin ile de bir araya geldi. Görüşme sırasında Huang, “Çin, Nvidia için çok önemli bir pazar” vurgusunu yaparak, “Çin’le işbirliğimizi sürdürmeye istekliyiz” dedi. Huang, bu ziyaretin, ABD hükümetinin Nvidia’nın en popüler çiplerinden biri olan H20 yapay zeka çipinin ihracatını sınırlamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

NVIDIA HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Son dönemde, basında çıkan haberlere göre, Nvidia’nın hisseleri bu yıl yüzde 22 değer kaybetti. Özellikle çarşamba günü, Nvidia’nın Çin’e ihracata getirilen yeni kısıtlamaların kendisine milyarlarca dolara mal olacağı uyarısında bulunmasının ardından ABD hisse senetleri de düşüş göstermeye başladı.