Çin Perakende Satışları %4 Arttı

TÜKETİM GÜCÜ GÖSTERİYOR

Çin’in tüketim gücünün kayda değer bir göstergesi olan perakende satış rakamları, 2025 yılının ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösteriyor. Ulusal İstatistik Bürosu’nun pazartesi günü yayınladığı verilere göre, tüketim mallarının toplamında gerçekleşen perakende satışları, ocak ayından şubat ayına kadar 8,37 trilyon yuanı (yaklaşık 1,17 trilyon ABD doları) geçti.

Otomobil satışları hariç, tüketim mallarının perakende satışları ise 7,68 trilyon yuanı aşarak, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 4,8’lik bir büyüme sağlıyor. Bu veriler, Çin’in tüketim alanındaki dinamiklerini ve ekonomik büyüme eğilimini gösteriyor.