Çin Polisi, Boupendza’nın Ölümünü Açıkladı

ÇİN POLİSİNDEN AÇIKLAMA

Çin polisi, futbolcu Aaron Boupendza’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın sona erdiğini duyurdu. Polis, yaptığı açıklamada Boupendza’nın ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığını belirtti. Zhejiang FC takımında forma giyen Boupendza, trajik bir olay sonucunda hayatını kaybetti.

OLAYIN DETAYLARI

Polis tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, olayın gerçekleştiği 16 Nisan Çarşamba günü saat 13.30 sularında, çevredeki bazı şahıslar durumu polise bildirdi. Boupendza, ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZA DAVASI AÇILMAYACAK

Yapılan incelemelerde Boupendza’nın, kiraladığı evin balkonundan düştüğü ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili herhangi bir ceza davasının açılmayacağı da ifade edildi.