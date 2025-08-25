Çin Porselenleri Osmanlı Kültürünü Zenginleştirdi

OSMANLI SOFRALARINDA ÇİN PORSELENİ

İstanbul, 25 Ağustos — Osmanlı sultanları bir dönem sofralarını lüks altın, gümüş ve yaldızlı bakır kaplarla donatıyordu. Ancak 13. yüzyılda Çin porseleniyle tanışmaları, saray sofralarının görünümünü tamamen değiştirdi. Topkapı Sarayı Müzesi Çin Porselenleri Uzmanı Ömür Tufan, “Topkapı Sarayı’nın mutfak bölümündeki porselenlerin büyük çoğunluğu Çin üretimi. 13. yüzyıldan 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı sultanları bu porselenleri yemek yerken, şerbet içerken kullanmış” diye açıkladı. Tufan’a göre, Çin porselenleri saraylarda hem sultanların sofralarında hem de mutfaklarda değerli ve birinci sınıf eserler olarak korundu ve her zaman gözde eserler olarak saklandı.

BEYAZ ALTIN OLARAK BİLİNİYORDU

Tufan, “Tüm bu porselenler ‘beyaz altın’ olarak biliniyordu. Sultanın yemek sofralarında kullanıldığında çıkarılır, kullanılmadığında ise altın, zümrüt ve elmaslarla birlikte hazine bölümünde saklanırdı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, sultanların özellikle yeşil sırlı seladon porselenlere özel ilgi gösterdiklerini kaydetti. Bu porselenler, sadece estetikleri ile değil, beraberlerinde herhangi bir zararlı madde ile temas halinde renk değiştirebileceği veya çatlayabileceği inanışı sayesinde sultanların sofralarında güvenle kullanılıyordu. Tufan, “Seladon, porselenler arasında en değerli olanıydı. Tabii daha sonra mavi, beyaz ve renkli porselenler ile Yuan erken dönemden Çin hanedanlarının son dönemine kadar her çeşit Çin porselenini Topkapı Sarayı mutfaklarında görmek mümkün” dedi.

PORSENELER OSMANLI KÜLTÜRÜNE ENTEGRE OLDU

Zamanla birçok porselen parça, Osmanlı zevkine uygun şekilde uyarlanarak sarayın yemek kültürüne entegre edildi. Tufan, “Bazı porselenler, özellikle kapaksız olanlar, tombak, gümüş veya diğer metallerden kapaklarla donatıldı. Şişeler bazen delik açılarak ibrik haline getirildi, küçük kaseler ise altın veya gümüş kafeslerle çevrilip buhurdan olarak ve gül suyu serpmek için kullanıldı ve tamamen Osmanlı yeme içme kültürüne göre yeniden işlevsel hale getirildi” diye belirtti.

ÇİN PORSELENİ KOLEKSİYONU

Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki Çin porseleni koleksiyonu, uzmanlar tarafından Çin dışındaki en büyük koleksiyon olarak nitelendiriliyor ve yaklaşık 12.000 parçadan oluşuyor. Tufan, “Koleksiyon, Çin porseleni üretiminin kesintisiz bir kronolojik zincirini oluşturuyor, tarihsel açıdan benzersiz ve son derece önemli” dedi. Türkiye, bu koleksiyonu bu yıl açılması planlanan yeni porselen müzesiyle genişletmeye hazırlanıyor. Yeni müzede 4.500’den fazla porselen eser sergilenecek. Bu eserler arasında, Yuan ve Ming hanedanlıklarına ait 1.442 nadir Çin porseleni de yer alacak.